Se desploma el precio del pargo en Champotón

Al destacar que los volúmenes de captura continúan relativamente bajos en el litoral champotonero y que la actividad ribereña se ha visto afectada por el mal tiempo, Víctor Martínez Aguilar, mejor conocido como “El Palillo”, informó que el precio del pargo a pie de playa ha registrado una caída de hasta 22.2 por ciento, al pasar de 90 a 70 pesos por kilogramo.

Explicó que esta situación responde al comportamiento de la oferta y la demanda, ya que actualmente las embarcaciones ribereñas han arribado al puerto con volúmenes medianamente considerables de esta especie de escama, cuya captura se ha logrado en distancias relativamente cortas.

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“Hemos llegado al puerto con volúmenes de captura de entre 25 y 30 kilos de pargo, solo que con un precio más bajo, de 70 pesos. Antes lo pagaban a 90 pesos, pero la captura era mucho menor”, comentó.

Por otra parte, Martínez Aguilar señaló que la pesca de pacotilla, como la cojinuda y el chachí, se mantiene en niveles muy bajos, con precios que oscilan entre 15 y 20 pesos a pie de playa.

Indicó que esta situación obedece a dos factores: la combinación del mal tiempo y la gran cantidad de basura que recala en la costa, lo que dificulta que las embarcaciones ribereñas que trabajan activamente la “lisera” puedan alejarse para realizar sus actividades.

“Las pocas lanchas que están aquí en la orilla, como le llamamos nosotros, sí han capturado un poco de pargo, mientras que los volúmenes de pacotilla son muy bajos”, detalló.

El pescador expresó su confianza en que la situación mejore próximamente, siempre y cuando las condiciones climatológicas permitan reanudar las labores y comiencen a recalar más especies de escama en el litoral local.

Durante un recorrido por la zona del puerto, se constató que varias lanchas dedicadas a la captura de robalo y caracol no salieron a trabajar este martes. En el caso de los pescadores que capturan robalo, la suspensión de actividades se debe al periodo de veda de esta especie, el cual inició el uno de julio.