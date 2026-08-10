Choque entre motocicleta y automóvil deja dos heridos en Campeche

Dos hombres resultaron lesionados luego de ser arrollados mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta particular sobre calles de la colonia Morelos, en un accidente que generó la movilización de paramédicos y elementos de Tránsito.

El percance ocurrió sobre la avenida 56, en el cruce con la avenida Malecón de la Caleta, justo frente al hotel Los Cuates, cuando los dos masculinos se dirigían hacia Playa Norte, presuntamente con rumbo a su centro de trabajo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos viajaban en una motocicleta Italika de color negro, con placa de circulación 43GYL6 del estado de Campeche, cuando al llegar al mencionado cruce fueron impactados por un automóvil Seat Ibiza de color negro, con matrícula DHW-771-B del estado de Campeche.

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Presuntamente, el conductor del automóvil habría cruzado la avenida sin las debidas precauciones, provocando que la unidad particular impactara contra los motociclistas. Debido a la fuerza del choque, los dos hombres fueron arrastrados varios metros sobre el pavimento hasta quedar tendidos sobre la vía de circulación.

Tras el accidente, automovilistas y testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que hasta el sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los dos lesionados.

Luego de ser valorados, los paramédicos determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital, debido a que únicamente presentaban golpes y lesiones aparentemente menores que no comprometían su integridad física.

Los involucrados permanecieron en el sitio mientras esperaban la llegada de los peritos de Tránsito y representantes de la compañía aseguradora del automóvil, con la finalidad de determinar las responsabilidades correspondientes y buscar un acuerdo por los daños ocasionados.

Finalmente, tras llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, los conductores se retiraron del lugar, sin que fuera necesario el traslado de los lesionados a algún centro hospitalario.

El accidente volvió a poner de manifiesto la importancia de extremar precauciones al atravesar cruces y avenidas de la ciudad, particularmente ante la presencia de motociclis