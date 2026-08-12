Predio “El Viejo” en Puerto Aventuras está bajo control y en monitoreo por las autoridades para evitar que el siniestro aumente

Un incendio registrado en Puerto Aventuras ha provocado daños a 400 hectáreas de vegetación en una zona conocida como “El Viejo”, informó la Secretaria de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

En un comunicado oficial señala que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), trabaja en coordinación con la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, quienes mantienen acciones de atención, combate y liquidación del incendio forestal.

El predio denominado “El Viejo”, está ubicado en la zona de Puerto Aventuras, el cual se encuentra 100% bajo control y presenta un 75% de liquidación. De acuerdo con la actualización operativa, el incendio registra una superficie afectada estimada de 400 hectáreas de vegetación.

En las labores participan 33 elementos de CONAFOR, 15 operativos y bomberos de Protección Civil de Playa del Carmen, así como 6 voluntarios, que continúan trabajando de forma coordinada en la zona para avanzar hacia la liquidación total del siniestro.

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Conforme avancen los trabajos, se prevé que la presencia de humo percibida en algunos sectores de la ciudad disminuya gradualmente, señalan las autoridades municipales.

Asimismo, de manera paralela, Bomberos mantienen recorridos de vigilancia y monitoreo en zonas de selva aledañas a la ciudad, donde se han identificado otros puntos con presencia de fuego.

Hasta ahora, no se han reportado intoxicados, el fuego no representa amenaza a la población, informó Protección Civil.