Localizan a pescador ensangrentado e inconsciente en una parada de camiones de Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró alrededor de la medianoche en la colonia Salitral de Ciudad del Carmen, luego del reporte de un hombre tirado con abundante sangre en el rostro y cráneo, en una parada de camiones.

El hecho ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con la calle 36, frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria ETI 21, donde ciudadanos observaron al masculino tendido en el lugar y solicitaron la intervención de las autoridades.

El hombre fue identificado en el sector con el apodo de “El Gancho”, conocido pescador de la zona. Al momento de ser localizado presentaba heridas visibles, una considerable pérdida de sangre y se encontraba en estado de inconsciencia.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y posteriormente arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y, debido a la gravedad de su estado, determinaron trasladarlo de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos y si las lesiones fueron ocasionadas durante una posible agresión o como consecuencia de algún accidente.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y se espera que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió con el hombre antes de ser localizado en la parada de transporte público.