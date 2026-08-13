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Caen dos colombianos en Plan Chac, Campeche; les hallan presuntas drogas

Dos colombianos fueron detenidos en Plan Chac, Campeche, luego de que policías presuntamente les encontraran envoltorios con sustancias similares a narcóticos.

Por Redacción Por Esto!

13 de ago de 2026

1 min

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Dos personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas en Campeche.
Dos personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas en Campeche. / Especial

Dos personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal durante una intervención realizada en la Unidad Habitacional Plan Chac, en la capital de Campeche, donde presuntamente les encontraron varios envoltorios con sustancias con características similares a narcóticos.

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La detención ocurrió sobre la avenida Edzná, entre las calles Chichén Itzá y Kaba, donde los agentes interceptaron a los dos hombres. Durante la revisión, los policías localizaron los envoltorios, por lo que ambos quedaron bajo custodia.

En el lugar también fue asegurada una motocicleta Italika FT 150, color negro y con placas del estado de Campeche, unidad que presuntamente era utilizada por los detenidos al momento de la intervención.

Los dos hombres, junto con lo asegurado, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones para establecer el tipo y cantidad de las sustancias encontradas.

JGH

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