Municipio de Campeche registra cero avance en ejercicio de recursos de seguridad

De los 13 municipios que conforman el Estado, Ciudad del Carmen es la demarcación que asigna la mayor cantidad de recursos para el rubro de seguridad pública, con una inyección superior a los 94.6 millones de pesos para este 2026, confirmó el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

De acuerdo con el reporte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) con corte al 30 de junio, Carmen recibió una asignación de 94 millones 650 mil 973.97 pesos para dicho concepto.

La cifra coloca al municipio carmelita por encima de la ciudad de Campeche, que cuenta con 62 millones 345 mil 632 pesos destinados a seguridad pública, y de Champotón, con 16 millones 310 mil 430 pesos.

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El informe forma parte de la evaluación presentada por el CESP sobre el comportamiento de los recursos del Fortamun durante el primer semestre de 2026. En el caso de Carmen, el documento establece que de los 94 millones 650 mil 973.97 pesos asignados, el municipio había ejercido 4 millones 500 mil pesos al cierre de junio.

Esta cantidad representa un avance de seis por ciento respecto del presupuesto destinado a este sector, por lo que quedaron pendientes de ejercer 71 millones 861 mil 776.10 pesos, según las cifras.

Después de la Isla, el municipio de Campeche aparece con la segunda mayor asignación para seguridad pública, con 62 millones 345 mil 632 pesos, aunque el reporte establece un ejercicio de cero pesos al 30 de junio.

La capital del Estado registra, por tanto, un avance de cero por ciento en el ejercicio de los recursos destinados a este rubro, de acuerdo con la información expuesta por el CESP. Candelaria cuenta con una asignación de 9 millones 662 mil 726.80 pesos y reporta un ejercicio de 163 mil 103.91 pesos, equivalente a un avance de dos por ciento.

Calakmul también aparece con un avance de cero por ciento, debido a que de los 6 millones 636 mil 566 pesos asignados a seguridad pública no reportó recursos ejercidos al cierre de junio.

El comportamiento de los recursos también muestra diferencias importantes entre las demarcaciones, pues mientras Carmen concentra la mayor asignación, otros municipios presentan porcentajes de ejercicio superiores.

Hecelchakán registra el mayor avance porcentual de la tabla, con 46 por ciento, tras ejercer 1 millón 35 mil 896.19 pesos de los 6 millones 836 mil 46 pesos asignados para seguridad pública.

Champotón aparece con un avance de 26 por ciento, con 4 millones 233 mil 905.09 pesos ejercidos de una asignación de 16 millones 310 mil 430 pesos.

Hopelchén reporta un avance de 18 por ciento, con 1