Hombre vomita sangre en parada de camiones de Malibrán en Ciudad del Carmen

Un hombre adulto causó momentos de alarma entre ciudadanos que se encontraban en una parada de camiones del fraccionamiento Malibrán, luego de comenzar a vomitar abundante cantidad de sangre mientras permanecía sentado en una banca.

El hecho ocurrió sobre la Periférica Norte, en inmediaciones de la avenida Insurgentes, frente a un establecimiento denominado Mega Fix, donde testigos observaron al hombre, quien se encontraba sin camisa y visiblemente afectado, quejándose de fuertes dolores y solicitando desesperadamente ayuda.

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De acuerdo con personas que presenciaron la situación, el masculino comenzó a gritar frases como “ayúdenme, me muero”, mientras expulsaba sangre por la boca, provocando temor entre quienes se encontraban en el lugar. La cantidad de líquido hemático fue tal que quedaron visibles varios charcos de sangre en el área de la parada.

En un primer momento se pensó que el hombre podría haber sido víctima de una agresión, debido a que él mismo manifestó que presuntamente lo habían golpeado “por dos pesos”. También aseguró que presentaba dos heridas por arma blanca en la espalda.

Ante el reporte, al sitio acudieron paramédicos para valorar al hombre. Sin embargo, durante la revisión no localizaron heridas penetrantes ni lesiones externas que explicaran el sangrado que estaba expulsando por la boca.

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Debido a la condición en la que se encontraba y ante la necesidad de determinar el origen de la hemorragia, los técnicos en urgencias médicas decidieron trasladarlo de inmediato a un hospital, donde quedó bajo atención médica para una valoración más completa.

La escena generó asombro y preocupación entre ciudadanos y automovilistas que observaron los restos de sangre en la parada de transporte público, mientras las autoridades y cuerpos de emergencia atendían al hombre.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente el origen del sangrado ni se ha confirmado que haya sido víctima de una agresión, por lo que serán los estudios médicos correspondientes los que permitan determinar qué provocó el episodio.