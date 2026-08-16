Aparatoso accidente moviliza cuerpos de emergencia en Carmen

Un aparatoso accidente vial registrado durante la madrugada de este domingo movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades hasta el fraccionamiento Mediterráneo, luego de que un automóvil saliera de la vía de circulación y terminara dentro de una zona de manglar.

El percance ocurrió sobre la avenida Central, en el cruce con avenida Contadores, donde el conductor de un Nissan March color gris, con placas DJA-013-C del estado de Campeche, perdió el control del vehículo por causas aún no determinadas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil se salió de la superficie de rodamiento, montó la banqueta y continuó su trayectoria hasta quedar parcialmente dentro del manglar, donde finalmente detuvo su marcha.

Por fortuna, al momento del accidente no transitaban peatones ni ciclistas, por lo que no se reportaron terceras personas lesionadas. El conductor permaneció en el lugar y fue valorado por paramédicos del grupo ACSES, quienes determinaron que únicamente presentaba golpes menores.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona, mientras que peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

Debido a los daños ocasionados a infraestructura y propiedad municipal, además del propio vehículo, las autoridades de tránsito ordenaron el traslado del Nissan March a un corralón.

Asimismo, el conductor fue trasladado ante la Fiscalía, donde deberá rendir su declaración y serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar responsabilidades por los daños derivados del percance