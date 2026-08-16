Apagones continúan en Cancún pese a operación de nueva subestación de CFE

De acuerdo con el escenario de planeación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), se espera que el consumo eléctrico en la Península crezca 3.9 por ciento por año hasta el 2028 y 3.6 hasta el 2037, mientras que la demanda aumentará 4.9 y 4%, respectivamente.

Sin embargo, a dos meses de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación la Subestación de Potencia Leona Vicario, en su primera etapa, la distribución del servicio aún presenta fallas, reconocieron ciudadanos de la zona.

Noticia Destacada “Denuncias y no te responden”: Vecinos de Tierra Maya en Cancún padecen apagones y fallas eléctricas desde hace meses

Pese a la activación de una tercera etapa de la Subestación Nizuc, también en Cancún, continúan los constantes apagones en el suministro.

La Línea de Transmisión Leona Vicario-Riviera Maya tiene una tensión nominal de 400 kilovoltios y permite transportar electricidad mediante 82 torres de acero a lo largo de 39.01 kilómetros. Para su instalación fue necesario establecer un derecho de vía de 36 metros de ancho, con el objetivo de atender el incremento en la demanda de Puerto Morelos y Benito Juárez.

Quintana Roo concentra la demanda de servicio de las tres entidades de la región / Rodolfo Flores

En junio pasado, la Subestación Eléctrica de Potencia Leona Vicario y una línea de transmisión de 105.5 kilómetros entraron en funcionamiento; la dependencia federal aseguró que beneficiarán directamente a 718 mil 334 usuarios de Cancún y la Riviera Maya.

La región mantiene el mayor crecimiento a nivel nacional y, con base en los datos locales, Quintana Roo se encuentra por encima de Yucatán y Campeche, según la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente estatal.

Desde el 2021, la Península de Yucatán registra el mayor incremento en requerimientos energéticos, a razón del 6.7 por ciento anual.

De las tres entidades que conforman la región, Quintana Roo concentra el mayor consumo, con un total de 5 mil 471 gigavatios hora y desde el 2021 representa más del 50 por ciento de la demanda peninsular.

Noticia Destacada CFE anuncia inversiones en energía renovable mientras habitantes de Cancún padece apagones

José Saadia, gerente de Serfimex Solar, dio a conocer que la entidad enfrenta una oportunidad histórica para fortalecer su soberanía energética mediante soluciones solares y sistemas de almacenamiento. Asimismo, anunció que Serfimex Capital prevé impulsar 50 nuevos proyectos entre el segundo semestre del 2026 y el cierre del 2027, con una colocación estimada de mil millones de pesos.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el sector industrial concentra el 42.3 por ciento del consumo de electricidad estatal, del cual 28% corresponde a la industria hotelera, considerada la de mayor demanda eléctrica del país.