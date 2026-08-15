Coatíes sorprenden al cruzar avenida de Campeche; piden a conductores extremar precauciones

Un grupo de coatíes, conocidos también como tejones, fue captado mientras cruzaba la avenida Héroes de la Salud, en la ciudad de Campeche, situación que llevó a la Policía de Campeche a pedir a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones para evitar atropellar a estos animales que se desplazan entre las zonas de monte.

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El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido por la corporación policial. En las imágenes se observa a varios ejemplares salir de la vegetación y atravesar los carriles de circulación hasta alcanzar el otro extremo de la avenida, mientras un vehículo disminuye su marcha para permitirles continuar su camino.

La Policía de Campeche exhortó a quienes transitan por la avenida Héroes de la Salud a mantenerse atentos ante la posibilidad de encontrarse con más ejemplares. La recomendación es disminuir la velocidad, detenerse y permitirles cruzar de manera segura, debido a que los animales se desplazan entre las áreas de vegetación ubicadas a los costados de esta vialidad.

¿Qué animales aparecen en el video?

Por sus características físicas, los ejemplares observados son compatibles con coatíes de nariz blanca, cuyo nombre científico es Nasua narica, especie de mamífero perteneciente a la familia Procyonidae, la misma que incluye a los mapaches. En diferentes regiones de México también son conocidos como tejones.

Entre sus características más fáciles de reconocer se encuentran el hocico largo y flexible, así como una cola larga que frecuentemente presenta anillos oscuros y que mantienen levantada cuando se desplazan. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad señala que Nasua narica se distribuye en buena parte de México, incluida la Península de Yucatán.

Los coatíes son además animales sociales. Las hembras y sus crías pueden desplazarse en grupos de varios individuos, comportamiento que ayudaría a explicar la presencia de varios ejemplares cruzando juntos la avenida.

¿De qué se alimentan los coatíes?

Aunque pertenecen al orden de los carnívoros, los coatíes tienen una alimentación omnívora y oportunista. Su dieta incluye principalmente frutos e invertebrados, pero también pueden consumir insectos, huevos y pequeños vertebrados.

Su hocico alargado cumple una función importante al momento de buscar alimento, pues lo utilizan para remover hojas y explorar el suelo, mientras que sus fuertes patas y garras les permiten escarbar en busca de insectos y otros pequeños animales.

Su alimentación también les permite desempeñar una función dentro de los ecosistemas, pues al consumir frutos pueden contribuir a la dispersión de semillas y, al alimentarse de numerosos invertebrados, participan en el equilibrio de sus poblaciones.

¿Dónde viven?

Esta especie puede encontrarse desde zonas del sur de Estados Unidos hasta Centroamérica. En México tiene una distribución amplia y está presente en la Península de Yucatán, donde encuentra condiciones favorables para sobrevivir.

Los coatíes pueden habitar selvas húmedas y secas, matorrales y diferentes tipos de bosques. También tienen capacidad para adaptarse a zonas modificadas por las actividades humanas e incluso pueden acercarse a áreas urbanas y agrícolas cuando encuentran alimento.

La presencia de vegetación alrededor de la avenida Héroes de la Salud explicaría que los animales utilicen el área para desplazarse entre zonas de monte, por lo que el cruce de ejemplares representa también un llamado para que los automovilistas conduzcan con precaución.

¿Cuántos años puede vivir un coatí?

En condiciones naturales, los coatíes suelen alcanzar alrededor de siete años de vida, aunque su longevidad puede ser considerablemente mayor bajo cuidado humano. Existen registros de ejemplares que han superado los 17 años en cautiverio.

En vida silvestre enfrentan amenazas como depredadores, enfermedades, disponibilidad de alimento y las modificaciones de su hábitat. En zonas donde las carreteras atraviesan espacios naturales también están expuestos al riesgo de ser atropellados.

Ante el avistamiento registrado en Campeche, la recomendación para los conductores es evitar acercarse o intentar ahuyentarlos y, principalmente, reducir la velocidad y darles el tiempo suficiente para cruzar, tal como pidió la Policía de Campeche.

JGH