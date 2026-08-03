Urgen regular “anexos” en Campeche ante incremento de jóvenes adictos

Ante el incremento de jóvenes adictos a las drogas, tanto mujeres como hombres con enfermedades mentales, Jesús Uribe Queb, representante de Centros de Rehabilitación, urgió a las autoridades del Congreso del Estado a crear una ley para regular los también llamados “anexos”, con el objetivo de garantizar la atención a los pacientes, con apoyo de capacitación y programas sociales de salud.

Actualmente se calcula que en el Estado hay 50 “anexos”, de los cuales 14 están en funcionamiento en el municipio Campeche y los demás se ubican en Carmen, Escárcega, Champotón y Xpujil, Calakmul, los cuales atienden a unas mil 500 personas, en su mayoría hombres, tanto jóvenes como adultos.

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Y se calcula que hay otras dos mil personas que requieren apoyo o ser internadas, al ser consideradas incluso personas peligrosas para sus familias, pues llegan hasta a golpear a sus madres y abuelos, pero lamentablemente la ley se vuelve un obstáculo.

“A pesar de que contamos con el consentimiento de las familias para internar a personas adictas que no tienen control de sí mismas, no podemos tratarlas porque para las autoridades es privación de la libertad. Por ejemplo, tenemos el caso de una familia en Seybaplaya donde nos pidieron apoyo para internar a su hijo mayor, quien seguido golpea a sus padres, pero no podemos hacer nada porque los mismos policías nos dijeron que si actuamos así nos detienen a nosotros”, explicó Jesús Francisco Uribe Queb, también director del Centro de Rehabilitación Fe y Esperanza de Vida.

Esto, al señalar que la solución para atender a este tipo de personas, mayormente de familias de escasos recursos y que viven en sectores marginados, es consolidar un trabajo coordinado con los también llamados “anexos”, bajo esquemas de supervisión y apoyo con autoridades federales y estatales del sector salud.

“Sería un gran paso que se diera en Campeche, que las autoridades logren regularizar los centros de rehabilitación que tanta falta hacen, sobre todo hoy en día, que está en aumento el problema de las adicciones, a tal grado que no nos damos abasto para brindar atención”, manifestó Uribe Queb.

Llamó al Congreso del Estado a consolidar una ley para regular a los Centros de Rehabilitación para personas con problemas de adicciones y enfermedades mentales, así como para apoyarlos con capacitación.

“Es necesario atender este problema, porque poco a poco en Campeche nos están llegando hasta adictos a drogas como el fentanilo, y toda esta situación mayormente la enfrentamos los centros de rehabilitación con nuestros recursos para atender una problemática de salud pública”, indicó el representante de los “anexos” en el municipio.