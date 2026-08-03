Detienen en Sinaloa a “El Tito”, buscado en Chiapas por el feminicidio de Beany Lozano

Autoridades federales y estatales detuvieron en Sinaloa a José Manuel “N”, alias “El Tito”, señalado como uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Chiapas y buscado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Beany Lozano.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes 3 de agosto que la captura fue resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

En las acciones también participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Chiapas. El detenido contaba con una orden de aprehensión por feminicidio y las autoridades chiapanecas ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo.

¿Dónde fue detenido “El Tito”?

Las investigaciones permitieron ubicar a José Manuel “N” en un inmueble del municipio de Guasave, Sinaloa. Tras labores de vigilancia y recopilación de información, las autoridades obtuvieron una orden judicial para intervenir el domicilio.

Durante el operativo se cumplimentó el mandamiento judicial contra el sospechoso, quien deberá ser trasladado y puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en Chiapas.

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García Harfuch afirmó que la captura representa un avance para esclarecer el crimen y evitar que el caso quede impune. También agradeció la colaboración del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, durante las investigaciones.

¿Qué ocurrió con Beany Lozano?

Beany Lozano era una estudiante universitaria de 18 años. De acuerdo con los reportes del caso, fue atacada con un arma de fuego el 6 de abril en el municipio de Tuxtla Chico, cerca de la frontera con Guatemala.

La joven fue trasladada a un hospital, pero falleció posteriormente a consecuencia de las heridas. La Fiscalía de Chiapas identificó a José Manuel “N” como el principal sospechoso y emitió una ficha de búsqueda con una recompensa de medio millón de pesos.

En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y @FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de… pic.twitter.com/DxSNIVItZD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

¿Qué sigue después de la captura?

El detenido deberá comparecer ante un juez, quien determinará su situación jurídica con base en los datos presentados por la Fiscalía.

La orden de aprehensión y la detención no equivalen a una sentencia. José Manuel “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el grado de participación del acusado y garantizar atención y acceso a la justicia para la familia de Beany Lozano.

IO