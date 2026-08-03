Blindarán a mascotas de Campeche contra malas prácticas veterinarias

La regulación de las clínicas y hospitales veterinarios, la verificación obligatoria de que sean atendidos por especialistas con título y cédula profesional, así como el fortalecimiento de la protección y el bienestar animal, son los principales ejes de una iniciativa que impulsa la Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal del Congreso del Estado.

Su presidenta, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Abigaíl Gutiérrez Morales, explicó que la propuesta busca reformar la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado y adicionar el artículo 225 Bis a la Ley de Salud del Estado.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Salud (Ssa) realice verificaciones periódicas a consultorios, clínicas y hospitales veterinarios para constatar que operen únicamente con médicos veterinarios zootecnistas acreditados y que la documentación profesional permanezca visible al público.

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Propone que estos establecimientos estén sujetos a inspecciones sanitarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y brindar certeza a los propietarios de animales de compañía.

Otro de los ejes de la propuesta es fortalecer el ejercicio profesional de los médicos veterinarios, quienes deberán recibir trato digno y respetuoso por parte de los propietarios o acompañantes de los animales, sin que se les exijan resultados garantizados en los procedimientos médicos. Además, podrán denunciar agresiones físicas, verbales, campañas de desprestigio y amenazas, especialmente las difundidas en redes sociales, mediante mecanismos institucionales de atención y mediación.

La reforma también obliga a las clínicas veterinarias a obtener el consentimiento informado antes de cualquier cirugía, conservar los expedientes clínicos durante 10 años y crear un Comité Técnico Consultivo Veterinario encargado de emitir opiniones científicas e imparciales en casos de presunta negligencia o mala práctica.

Propone reforzar la tenencia responsable de mascotas al sancionar el abandono de animales, incluso cuando sean dejados en hospitales veterinarios sin que sus propietarios regresen por ellos o cubran los gastos de atención.

Plantea la creación de un Registro Estatal de Clínicas y Hospitales Veterinarios, así como de un padrón digital de médicos responsables, donde la ciudadanía pueda consultar licencias, cédulas profesionales, servicios autorizados y vigencia de cada establecimiento.

La legisladora explicó que la iniciativa no solo atiende el problema del maltrato animal, sino que también busca brindar mayor protección al gremio veterinario y prevenir controversias relacionadas con procedimientos como la eutanasia, privilegiando siempre los protocolos médicos.

La propuesta continúa en estudio en las comisiones legislativas del Congreso del Estado.