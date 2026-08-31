Inundación en el Gran Cañón deja un muerto y 15 desaparecidos; cierran zonas del parque

Las labores de búsqueda y rescate continúan este lunes en el Gran Cañón de Arizona, después de una inundación repentina que dejó al menos una persona muerta, alrededor de 15 desaparecidas y más de 60 evacuadas, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue localizado la noche del domingo cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. Equipos del Servicio de Parques Nacionales y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona mantienen recorridos en las zonas afectadas para localizar a excursionistas y otras personas que pudieran haber quedado atrapadas.

¿Dónde ocurrió la inundación en el Gran Cañón?

La emergencia comenzó el sábado por la tarde en Bright Angel Canyon y en los alrededores de Phantom Ranch.

La corriente arrastró grandes cantidades de rocas y escombros hacia el río Colorado, además de destruir prácticamente todas las pasarelas ubicadas sobre Bright Angel Creek y provocar daños importantes en infraestructura del parque.

Las autoridades mantienen cerrados Phantom Ranch, Bright Angel Campground y una parte del sendero North Kaibab mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

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¿Cuántas personas fueron evacuadas del Gran Cañón?

Más de 60 personas fueron evacuadas después de la inundación, mientras los equipos de emergencia buscan a alrededor de 15 personas que todavía no han sido localizadas.

Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas que puedan generar más inundaciones repentinas.

Gran Cañón enfrenta daños en suministro de agua

El temporal dañó además la principal tubería que abastece de agua al parque.

Como consecuencia, se establecieron restricciones al consumo y quedaron suspendidas temporalmente las estancias nocturnas dentro del Gran Cañón.

A deadly wall of water tore through the Grand Canyon over the weekend, leaving one person dead and about 15 others missing as crews race to search the devastated terrain.



The flash flood ripped through Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area, destroying nearly all… pic.twitter.com/UEbUFEAPjx — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

El parque es uno de los destinos naturales más visitados de Estados Unidos. Durante 2025 recibió más de 4.4 millones de visitas recreativas, lo que lo colocó entre los parques nacionales con mayor afluencia del país.

Las autoridades recomendaron a los visitantes revisar las condiciones de acceso antes de acudir, debido a los cierres y al riesgo de nuevas tormentas.

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