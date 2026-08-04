Temporada de pulpo inicia con bajas capturas en Campeche

A cuatro días del inicio de la temporada de pulpo, pescadores ribereños de Campeche reportan un mal comienzo, con capturas de entre cinco y 10 kilogramos por embarcación.

El producto se comercializa a pie de playa entre 70 y 80 pesos por kilogramo, mientras que en los mercados municipales alcanza hasta los 150 pesos.

Para los hombres de mar del sector Camino Real, ubicado en el malecón Pedro Sáinz de Baranda, el inicio de la temporada es similar al del año pasado, aunque mantienen la expectativa de que la producción mejore conforme avancen las semanas.

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Recordaron que en la temporada anterior las embarcaciones obtenían capturas de 15 a 20 kilogramos, cifras bajas si se comparan con las de hace una década, cuando era posible capturar hasta 40 kilos por embarcación.

Atribuyen esta disminución principalmente a la pesca ilegal que durante años afectó la población del molusco.

“El pulpo está muy bajo… apenas sale para recuperar lo de la gasolina”, comentó el pescador ribereño Elías Vázquez.

Los pescadores señalaron que las mejores capturas se registran en Isla Arena (Calkiní) y Celestún (Yucatán).

Según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la producción de pulpo maya en Campeche ha mostrado variaciones:

2023: 8 mil 44 toneladas

8 mil 44 toneladas 2024: 7 mil 983 toneladas

7 mil 983 toneladas 2025: 8 mil 951 toneladas

8 mil 951 toneladas 2021: récord histórico de 15 mil 102 toneladas

A pesar del inicio lento, prevalece el optimismo porque los ejemplares capturados presentan buen tamaño (450 gramos promedio), condición confirmada por Conapesca.

“El pulpo tiene buen tamaño, hubo mejor vigilancia durante la veda y presencia de la Marina”, expresó el pescador Adrián Cámara.

Como incentivo adicional, los ribereños destacaron el apoyo económico del Programa Bienpesca, que les permitió afrontar la veda y prepararse para la captura.

“Ahora necesitamos palapas en el malecón Pedro Sáinz de Baranda para resguardarnos del sol y la lluvia”, señaló el pescador Armando Alfaro.

Los hombres de mar confían en que conforme avance la temporada aumenten las capturas y precios, permitiendo sostener a sus familias y cubrir los costos de operación de sus embarcaciones.