Champotón: 16 años sin pavimentación afectan movilidad en Mirador II

Algunos vecinos de la colonia Mirador II externaron su malestar ante el deterioro que presenta la calle 2, ubicada en una zona de cerros de la cabecera municipal.

Ante esta situación, han solicitado la intervención de las autoridades competentes para que contemplen un proyecto de rehabilitación.

De acuerdo con algunos vecinos, esta vialidad lleva más de 16 años sin recibir trabajos de pavimentación, situación que ha complicado la movilidad.

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Samuel López, uno de los colonos, señaló que el rezago en materia de pavimentación es evidente, por lo que consideró urgente la intervención de las autoridades.

“La calle no está pavimentada, ya tiene más de 16 años. Los vecinos lloran porque la calle no está en buenas condiciones. Hay personas de la tercera edad que no pueden ni bajar, pues es peligroso”, detalló.

Por Esto! realizó un recorrido por este sector de la cabecera para levantar otros testimonios de colonos y escuchar su problemática.