Muere salvadoreño bajo custodia de ICE en centro migratorio señalado por malas condiciones

Un ciudadano salvadoreño murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un centro de detención de Nueva Jersey que ha enfrentado protestas y denuncias por sus condiciones.

La víctima fue identificada como Edwin Lopez-Cornejo, de 41 años. De acuerdo con el comunicado oficial de ICE, el hombre sufrió una emergencia médica en el Centro de Detención Delaney Hall y fue trasladado al University Hospital de Newark, donde personal médico declaró su fallecimiento el sábado 1 de agosto.

La agencia migratoria indicó que la causa de muerte todavía no ha sido determinada y estará sujeta a estudios médicos adicionales. También informó que notificó a los familiares del migrante, así como a las autoridades correspondientes.

¿Por qué Edwin Lopez-Cornejo estaba detenido por ICE?

Lopez-Cornejo fue arrestado por agentes migratorios el 18 de junio de 2026 en Plainfield, Nueva Jersey. ICE señaló que había ingresado por primera vez a Estados Unidos en 2006 y que posteriormente volvió al país después de una deportación.

El salvadoreño permanecía detenido mientras se ejecutaba una orden migratoria previa para su expulsión. Había estado alrededor de seis semanas en Delaney Hall antes de presentar la emergencia médica que causó su traslado al hospital.

ICE no detalló qué síntomas presentó, cuánto tiempo transcurrió antes de recibir atención ni qué enfermedad pudo haber provocado su fallecimiento.

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¿Qué denuncias existen contra Delaney Hall?

Delaney Hall es una instalación con capacidad cercana a mil personas, operada por la empresa privada GEO Group mediante un contrato con ICE. El centro ha sido escenario de protestas, huelgas de hambre y cuestionamientos de organizaciones defensoras de migrantes.

Legisladores que visitaron el inmueble denunciaron presuntas deficiencias en la alimentación, demoras en tratamientos médicos y condiciones similares a las de una prisión. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó esas acusaciones y aseguró que las personas detenidas reciben alimentación y atención adecuadas.

Organizaciones locales solicitaron una investigación independiente sobre la muerte de Lopez-Cornejo y una revisión de los protocolos médicos dentro del centro.

#INTERNACIONAL | MUERE MIGRANTE SALVADOREÑO BAJO CUSTODIA DE ICE EN EE. UU.



Edwin López-Cornejo, ciudadano salvadoreño de 41 años, murió tras sufrir una emergencia médica mientras permanecía detenido en el centro migratorio Delaney Hall, en Nueva Jersey.



El Servicio de… pic.twitter.com/OOhsz33O7S — Llamingo.Ec (@LlamingoE) August 4, 2026

ICE deberá presentar un informe sobre la muerte

La política de ICE establece que toda muerte ocurrida bajo su custodia debe ser notificada, revisada y documentada.

Los informes finales también son enviados a instancias de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional y deben hacerse públicos conforme a las disposiciones federales.

La investigación deberá establecer la causa exacta del fallecimiento, la atención recibida y si el personal del centro respondió de manera adecuada. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones médicas y de seguridad en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

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