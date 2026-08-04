Detienen a mujer tras presunto robo de mochila en Playa Norte; recuperan celulares y buscan a su acompañante

Una intensa movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y personal de seguridad privada se registró la tarde de este martes en la colonia Justo Sierra, donde una mujer fue detenida por su presunta participación en el robo de una mochila ocurrido momentos antes en Playa Norte.

La víctima, originaria de Tabasco, convivía con sus hijos cuando presuntamente una pareja se acercó y aprovechó un momento de distracción para apoderarse de una mochila con dos teléfonos celulares y pertenencias personales.

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Tras el robo, ambos huyeron a pie, pero guardias de DC Security iniciaron una persecución. Durante la fuga, el hombre arrojó la mochila en un terreno y logró escapar, mientras que la mujer fue retenida por el personal de seguridad privada.

Minutos después, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron a la mujer, identificada como Ana Patricia, quien fue trasladada a la Fiscalía para rendir declaración y definir su situación jurídica.

Testigos señalaron que la detenida rompió en llanto al ser asegurada y manifestó que su acompañante la abandonó tras el robo. Incluso ofreció proporcionar la dirección del hombre para facilitar su detención, asegurando que no participó directamente en el ilícito.

La víctima fue orientada por los policías para presentar la denuncia formal en la Fiscalía, a fin de continuar con las investigaciones y la búsqueda del presunto responsable que logró escapar.