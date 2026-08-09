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Motociclista atropellado en la Haltunchén-Sihochac, Champotón

Un motociclista resultó herido tras ser atropellado en la carretera Haltunchén-Sihochac; fue atendido por la Guardia Nacional y trasladado al hospital IMSS Bienestar de Champotón.

Por Jorge May

9 de ago de 2026

1 min

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Motociclista trasladado al IMSS Bienestar tras accidente
Motociclista trasladado al IMSS Bienestar tras accidente / Jorge May

Anoche, un masculino, a bordo de su motocicleta Veloci Boxter RT150, con placas 85GPR2 del Estado de Campeche, sufrió un accidente presuntamente luego de ser atropellado por un vehículo sobre la carretera estatal Haltunchén-Sihochac. Del segundo vehículo involucrado no hubo información detallada.

Según los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el tramo referido, cerca del entronque del Ingenio La Joya, municipio de Champotón.

Feligreses participaron en las Alboradas que dieron inicio a las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, alguien se percató del accidentado y llamó a los números de emergencia, llegando al sitio una ambulancia de la junta municipal de Sihochac, así como elementos de la Guardia Nacional (GN).

Luego de proceder al respectivo abanderamiento, el sujeto herido recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladado al hospital IMSS Bienestar de Champotón.

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