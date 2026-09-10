Localizan sin vida cerca de Holbox a Francisco Huerta, turista de monterrey desaparecido tras abordar una moto acuática

Luego de varios días de búsqueda en el mar, el turista originario de Monterrey, Francisco Enrique Huerta Martínez fue localizado sin vida en aguas cercanas a la isla de Holbox, en Quintana Roo, tras haber sido reportado como desaparecido durante un trayecto marítimo.

Francisco Enrique desapareció el pasado domingo junto con José Eduardo C. A., de 28 años de edad, cuando ambos realizaban un recorrido entre Playa del Carmen y Cozumel a bordo de motos acuáticas.

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De acuerdo con los primeros reportes, una aparente falla mecánica habría provocado que ambos quedaran a la deriva en el mar, por lo que se activó un operativo de búsqueda para tratar de localizarlos.

Durante la tarde del miércoles, José Eduardo fue encontrado con vida por los tripulantes de una embarcación, quienes le brindaron auxilio y posteriormente lo trasladaron hasta Puerto Juárez, donde recibió atención médica debido a un cuadro de deshidratación.

Tras su localización, las autoridades mantuvieron las labores de búsqueda para encontrar a Francisco Enrique, quien permanecía desaparecido.

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Finalmente, su cuerpo fue localizado flotando en aguas cercanas a Holbox, por lo que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para recuperar el cuerpo y continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del fallecimiento, por lo que las autoridades correspondientes deberán determinar mediante las diligencias periciales las circunstancias en las que ocurrió el deceso.