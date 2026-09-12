Semarnat autoriza rescate de zona costera que perdió más de 30 metros en Playa del Carmen

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó de manera condicionada el proyecto Restitución de la Playa Bahía del Carmen, que busca contener la erosión costera en el tramo ubicado entre los hoteles Tres Ríos y Blue Bay Grand Esmeralda.

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El permiso está sujeto al cumplimiento de 19 medidas de mitigación y disposiciones legales, entre ellas, el promovente deberá coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Semarnat antes del inicio de los trabajos, con el fin de llevar a cabo el procedimiento de consulta correspondiente o acreditar, mediante un acta oficial, que éste no resulta procedente.

La iniciativa, presentada en junio del 2023 por el particular Alberto Ramón Bache Zaraluz, contempla obras de protección y recuperación de la franja litoral frente al predio Rancho Porvenir II, donde se registra un retroceso de más de 30 metros desde el 2004.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, el deterioro de la zona se intensificó considerablemente a partir del 2019, por lo que el proyecto plantea diversas acciones para reducir los efectos de la erosión y recuperar parte del terreno perdido.

Entre las obras previstas se encuentra la construcción de tres rompeolas paralelos a la línea de costa, cuya función será disminuir la energía del oleaje. También se contempla un relleno artificial con arena proveniente de un banco marino localizado frente a Playa Mamitas, aproximadamente a 9.5 kilómetros del área de intervención.

El plan incluye, además, la formación de una duna artificial, un vertedero o boca de desfogue y medidas específicas para proteger los manglares existentes en el sitio. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental estableció una vigencia de seis años para las etapas de preparación y construcción, mientras que la operación y mantenimiento podrán extenderse durante 30 años.

En materia de conservación, la resolución establece la protección absoluta de los mogotes de manglar y exige presentar un diseño alternativo para los arriates que sea compatible con la dinámica natural del ecosistema. Asimismo, deberá entregarse un registro histórico del monitoreo ambiental realizado desde el 2009 hasta la actualidad.

La resolución permite avanzar con las obras proyectadas en este sector del litoral, aunque su ejecución deberá sujetarse a las condiciones ambientales y legales establecidas por las autoridades.

JGH