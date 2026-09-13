Motociclista resulta gravemente lesionado tras chocar contra una Tacoma en Champotón

Un motorista terminó con lesiones de gravedad luego de impactarse contra el costado derecho de una camioneta Toyota Tacoma, placas del Estado de Campeche, por la avenida Colosio, en la cabecera Champotón.

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El hecho ocurrió la tarde de este domingo, alrededor de las 14:30 horas, en la esquina de la calle 15B, en la colonia “Los Manguitos” sobre la avenida antes referida.

Según los reportes, la conductora de la Toyota asomó desde la esquina de la calle 15 B y, al tratar de incorporarse a la avenida Colosio, el motorista que transitaba por la vía terminó por impactarse contra el costado derecho de la unidad.

El sujeto fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja, y llevado al hospital local para su valoración. Mientras que la policía local de abanderar la zona y esperar el arribo de la grúa del servicio particular.

El caso quedó turnado al Ministerio Público (MP) de Champotón para determinar el deslinde de responsabilidades mediante un peritaje oficial.