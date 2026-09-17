Del Real Madrid a Cruz Azul; el fichaje “bomba” que sacude el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

El Cruz Azul femenil realizó uno de los fichajes "bomba" del Apertura 2026, al traer desde España a la capitana del Real Madrid B: Alicia de la Cuerda, quien ahora defenderá los colores de la Máquina.

A través de publicaciones en redes sociales, el Cruz Azul confirmó la llegada de la destacada futbolista española de 22 años, que decidió continuar su carrera en la Liga MX Femenil.

Su llegada a la Máquina Cementera representa la primera travesía en el futbol fuera de España en su trayectoria deportiva. La mediocampista portó el gafete de capitana en el Real Madrid B.

Fue en 2022 cuando Alicia llegó a la institución merengue, donde se desarrolló a través de los años hasta llegar al equipo B del Real Madrid femenil, en donde se convirtió en una de las jugadores más importantes.

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¿Quién es Alicia De La Cuerda, el flamante fichaje de Cruz Azul Femenil?

Una futbolista española de 22 años, que llegó al Real Madrid en 2022 y que se convirtió en la capitana del equipo B merengue femenil.

¿En qué posición juega Alicia de la Cuerda?

La jugadora española proveniente del Real Madrid es mediocampista y una líder dentro del terreno de juego, que le valió ser capitana con las merengues.

¿La futbolista jugó en el primer equipo Del Real Madrid femenil?

No, Alicia de la Cuerda nunca llegó a jugar en el primer equipo merengue femenil, solo alcanzó el equipo B del Real Madrid.

¿Cuándo será el debut de Alicia de la Cuerda con el Cruz Azul Femenil?

Aún no hay una fecha definida para el debut de la jugadora española, pero ya se encuentra entrenando con la Máquina femenil y podría saltar a la cancha en las próximas jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.