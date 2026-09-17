Canadá acepta explorar ser “miembro asociado” de la UE, pero Carney descarta adhesión plena

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibió con apertura la propuesta para que su país se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea, aunque dejó claro que Ottawa no busca incorporarse de manera plena al bloque ni renunciar a su soberanía.

La iniciativa fue planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión del 16 de septiembre. La funcionaria propuso llevar la relación con Canadá “al nivel más alto posible” y avanzar de CETA hacia una nueva “Alianza para el Futuro”.

Un día después, Carney respaldó el acercamiento ante el Parlamento Europeo y señaló que Canadá está dispuesto a profundizar la relación con Europa, aunque subrayó que cualquier acuerdo deberá fortalecer, y no reducir, la capacidad de decisión del país.

¿Canadá quiere convertirse en miembro pleno de la Unión Europea?

Carney descartó que ese sea el objetivo.

El mandatario explicó que la propuesta apunta hacia un marco distinto al de una adhesión completa y que la denominación exacta de “miembro asociado” todavía deberá definirse entre ambas partes.

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El gobierno canadiense ha planteado que una relación más integrada con Europa debe reforzar su autonomía estratégica, resiliencia y soberanía, especialmente ante un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

¿En qué áreas cooperarían Canadá y la UE?

Carney propuso avanzar en sectores considerados estratégicos, entre ellos minerales críticos, inteligencia artificial, capacidad informática, defensa, energía, espacio y sistemas de pagos.

También planteó facilitar el comercio digital de bienes y servicios y ampliar los intercambios educativos y laborales entre ciudadanos canadienses y europeos.

The alliance between Canada and Europe is not defined by what we oppose. It is about what we are for: freedom, solidarity, prosperity, sustainability. An alliance strong enough so that no one can dictate our choices.



Europe and Canada are each strong. Europe and Canada are even… pic.twitter.com/RW85Z0EauJ — Mark Carney (@MarkJCarney) September 17, 2026

El primer ministro sostuvo que Canadá y Europa cuentan con fortalezas complementarias y pueden reducir dependencias si coordinan inversiones, estándares y capacidades tecnológicas.

La propuesta todavía no define derechos, obligaciones ni mecanismos jurídicos concretos para una eventual membresía asociada.

Por ahora, Bruselas y Ottawa han presentado el proyecto como una vía para profundizar su cooperación sin convertir a Canadá en integrante pleno de la Unión Europea.

IO