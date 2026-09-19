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​¡Pleito entre hermanos! Borrachera en Champotón termina a cuchilladas

Una discusión familiar al calor del alcohol terminó en apuñalamiento en la colonia San Patricio, Champotón; la Policía Municipal detuvo al agresor y auxilió al herido.

Por Jorge May

19 de sept de 2026

1 min

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Una violenta riña en un domicilio de la colonia San Patricio movilizó a la policía en Champotón.
Una violenta riña en un domicilio de la colonia San Patricio movilizó a la policía en Champotón. / Jorge May

Una riña entre dos masculinos se registró al interior de un domicilio particular en la colonia San Patricio, en Champotón, generando alarma entre vecinos de la zona.

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​El hecho ocurrió sobre la calle 33, entre 14 y 36, de la colonia antes referida, donde, de acuerdo con los reportes preliminares, una persona resultó herida con un arma blanca y la otra fue detenida.

​Tras recibir el reporte, varias unidades de la Policía Municipal de Champotón llegaron al sitio para atender la situación y asegurar al presunto responsable.

​Por su parte, los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al sujeto lesionado, quien no requirió ser trasladado al nosocomio.

​Presuntamente, los involucrados en la riña son hermanos y trascendió que el conflicto, el cual escaló a una situación grave, se habría originado al calor del alcohol.

JGH

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