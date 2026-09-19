Así fue la protesta de estudiantes del CREN en Cancún por presunta agresión sexual contra una alumna

La comunidad estudiantil del Centro Regional de Educación Normal “Bacalar Q. Roo”, ubicado en la Supermanzana 91, se manifestó la mañana de ayer para exigir atención y justicia para una alumna que fue víctima de una agresión sexual dentro del plantel, además de denunciar la falta de actuación de las autoridades escolares.

Mario Sánchez, presidente de la comunidad estudiantil, relató que los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada, cuando un grupo de estudiantes ingresaba a las instalaciones educativas.

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De acuerdo con su testimonio, la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue sorprendida por un sujeto que la tomó por detrás con fuerza para someterla, mientras presuntamente le realizaba tocamientos indebidos.

Lo que generó mayor preocupación entre los estudiantes y sus familiares fue que la agresión habría ocurrido en medio de un grupo de jóvenes. Sin embargo, según lo señalado por el representante estudiantil, quienes se encontraban en el lugar manifestaron no haber visto al responsable.

La protesta se realizó para visibilizar el caso y pedir mayores condiciones de seguridad dentro de la institución. / Leonardo Chaçón

No activaron el protocolo de atención

Tras lo sucedido, se informó de la situación al área administrativa de la institución; no obstante, Mario Sánchez denunció que no se activaron los protocolos de atención y acompañamiento para la víctima, situación que incrementó la inconformidad entre sus compañeros y familiares.

Ante la falta de respuesta por parte del plantel, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales, donde ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad del responsable.

El líder estudiantil también señaló que, después de la agresión, la alumna habría recibido diversas amenazas, por lo que decidió dejar de acudir a la escuela pues teme por su seguridad.

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Mientras tanto, el agresor no ha sido identificado públicamente y, de acuerdo con los señalamientos de los inconformes, continúa sin enfrentar consecuencias dentro de la institución.

La manifestación realizada ayer tuvo como objetivo visibilizar lo ocurrido, exigir que se brinde atención a la víctima y demandar que las autoridades educativas colaboren con las investigaciones para esclarecer el caso y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.