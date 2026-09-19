Operativo de alcoholimetría en Campeche deja ocho conductores ebrios detenidos

En el sector Palmas se llevó a cabo un operativo de alcoholimetría implementado por elementos de la Policía Estatal, donde fueron revisados automovilistas para detectar a conductores que circularan bajo los efectos del alcohol.
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Las acciones se realizaron sobre la avenida Costera, donde ocho conductores fueron asegurados al encontrarse en completo estado de ebriedad, a quienes les fueron retenidos seis automóviles y dos motocicletas. Los guiadores fueron trasladados ante los juzgados correspondientes para determinar su situación administrativa.
Durante el operativo también se registraron al menos tres conatos de bronca entre algunos de los conductores y los elementos policiales, aunque ninguno pasó a mayores.
JGH