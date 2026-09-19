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Campeche / Sucesos

Operativo de alcoholimetría en Campeche deja ocho conductores ebrios detenidos

Elementos de la Policía Estatal aseguraron a ocho conductores ebrios y retuvieron seis autos y dos motos durante un operativo de alcoholimetría sobre la avenida Costera.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de sept de 2026

1 min

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La Policía Estatal desplegó un operativo de alcoholimetría en el sector Palmas.
La Policía Estatal desplegó un operativo de alcoholimetría en el sector Palmas. / Dismar Herrera

En el sector Palmas se llevó a cabo un operativo de alcoholimetría implementado por elementos de la Policía Estatal, donde fueron revisados automovilistas para detectar a conductores que circularan bajo los efectos del alcohol.

Una violenta riña en un domicilio de la colonia San Patricio movilizó a la policía en Champotón.

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​Las acciones se realizaron sobre la avenida Costera, donde ocho conductores fueron asegurados al encontrarse en completo estado de ebriedad, a quienes les fueron retenidos seis automóviles y dos motocicletas. Los guiadores fueron trasladados ante los juzgados correspondientes para determinar su situación administrativa.

​Durante el operativo también se registraron al menos tres conatos de bronca entre algunos de los conductores y los elementos policiales, aunque ninguno pasó a mayores.

JGH

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