Operativo de alcoholimetría en Campeche deja ocho conductores ebrios detenidos

En el sector Palmas se llevó a cabo un operativo de alcoholimetría implementado por elementos de la Policía Estatal, donde fueron revisados automovilistas para detectar a conductores que circularan bajo los efectos del alcohol.

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​Las acciones se realizaron sobre la avenida Costera, donde ocho conductores fueron asegurados al encontrarse en completo estado de ebriedad, a quienes les fueron retenidos seis automóviles y dos motocicletas. Los guiadores fueron trasladados ante los juzgados correspondientes para determinar su situación administrativa.

​Durante el operativo también se registraron al menos tres conatos de bronca entre algunos de los conductores y los elementos policiales, aunque ninguno pasó a mayores.

JGH

