Aeropuerto de Cancún: Señalan a transportistas “piratas" por presuntamente amedrentar a turistas

Transportistas piratas, que portan camisetas como “transporte oficial”, amedrentan a turistas en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), afirmándoles que el servicio de unidades de aplicaciones como Uber o Didi “están prohibidas y no pueden usarlas aquí”.

Ante el asombro de los pocos turistas procedentes de Estados Unidos, España y Argentina que estaban checando su celular en la zona de jardín frente a la Terminal 2, un operador de transporte pirata se comunicaba por radio para advertir a otros compañeros de la intención de los turistas de abordar servicios de transporte contratados por medio de plataformas.

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Los viajeros avanzaban con sus maletas por la zona, cruzaron hasta el estacionamiento público y buscaban la forma de salir del aeropuerto por el medio que fuera de su preferencia, ante el amedrentamiento de transportistas piratas.

En tanto, dentro de la T2, personal de la Guardia Nacional, que tendría bajo su responsabilidad la vigilancia en la zona, comentó que los transportistas piratas o sin sus permisos por parte del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) no tienen autoridad para evitar que los turistas o viajeros aborden la unidad de su preferencia.

Trabajadores regulados aseguraron que los informales dañan la imagen turística del destino / Rodolfo Flores

“Estamos aquí para vigilar que haya orden, que no se cometan irregularidades y que se garantice la seguridad en el aeropuerto. Ellos (los transportistas piratas) no pueden abordar a los turistas para prohibirles el uso de otras unidades”, dijo la oficial Mariana.

Reconoció que el llamado pirataje en las inmediaciones del aeropuerto se ha convertido, también, en una de las principales inconformidades entre trabajadores de la terminal aérea, quienes advirtieron que la captación irregular de pasajeros en las zonas de llegadas puede afectar directamente la experiencia de los turistas y la imagen de uno de los principales accesos al Caribe Mexicano.

Algunos trabajadores de las instalaciones, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, señalaron que el problema es particularmente visible cuando los pasajeros salen de las áreas de llegadas, donde operadores buscan abordarlos directamente para ofrecerles servicios de transporte.

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Los propios transportistas con los registros para operar en el AIC afirman que la presencia de transporte irregular no solo representa una problemática operativa, sino también un asunto que puede terminar afectando la imagen turística del destino.

Asimismo, empleados consultados cuestionaron los mecanismos de vigilancia y control dentro de la terminal y señalaron directamente a Asur, empresa encargada de la operación de las instalaciones, por una presunta tolerancia a estas prácticas.