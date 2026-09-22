Unidades del Va y Ven no se van de Yucatán: Joaquín Díaz Mena revela por qué fueron trasladadas a Aguascalientes

El gobernador Joaquín Díaz Mena descartó que unidades del Sistema de Transporte Va y Ven estén siendo trasladadas a Aguascalientes, luego de que en diversos portales de información circularan versiones sobre el supuesto retiro de camiones de Yucatán.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el mandatario estatal explicó que los vehículos señalados no pertenecen al Gobierno de Yucatán ni formaban parte de las unidades que se encontraban en operación dentro del Sistema Va y Ven.

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Díaz Mena detalló que se trata de camiones pertenecientes a una empresa externa que, durante la administración anterior, fueron ofrecidos para operar bajo un esquema de renta en Yucatán.

Sin embargo, señaló que estas unidades se encontraban fuera de circulación y permanecieron embodegadas, sin prestar el servicio de transporte público.

Ante las versiones sobre su supuesto traslado a otras entidades del país, el gobernador aclaró que las unidades fueron devueltas a sus propietarios, por lo que su salida de Yucatán no representa un retiro de camiones que estuvieran prestando servicio a los usuarios del Sistema Va y Ven.

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El mandatario estatal insistió en que la prioridad de la administración del Renacimiento Maya es garantizar que los habitantes de Yucatán cuenten con un servicio de transporte público digno, suficiente y garantizado, por lo que descartó que el traslado de estos vehículos implique una afectación para los usuarios.

Díaz Mena reiteró que las unidades mencionadas no estaban actualmente en operación y que su devolución corresponde a vehículos de una empresa externa, no a una decisión para reducir el servicio de transporte público en Yucatán.