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Quintana Roo / Cancún

MOBI Ruta 27 Kilómetro 0 en Cancún: ¿Hasta cuándo será gratis el transporte?

MOBI ofrecerá viajes gratuitos en la nueva Ruta 27 Kilómetro 0 casi hasta finales de septiembre.

Por Redacción Por Esto!

22 de sept de 2026

1 min

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MOBI puso en marcha la nueva Ruta 27 Kilómetro 0, que ampliará las opciones de transporte público en Cancún
MOBI puso en marcha la nueva Ruta 27 Kilómetro 0, que ampliará las opciones de transporte público en Cancún / Especial

Este martes 22 de septiembre inició operaciones la nueva Ruta 27 Kilómetro 0 de MOBI en Cancún, con la que se amplían las opciones de transporte público para habitantes y visitantes de la ciudad.

Ruta 27 conectará Cielo Nuevo con el Kilómetro 0

De acuerdo con la información difundida por MOBI, la nueva ruta ofrecerá una conexión directa desde Cielo Nuevo hacia diferentes puntos de Cancún, entre ellos Las Américas, la Glorieta del Ceviche y el Kilómetro 0.

El recorrido continuará hacia Puerto Cancún y la Zona Hotelera, hasta llegar a Plaza Caracol y Playa Forum, ampliando las opciones de traslado entre las zonas habitacionales y turísticas de la ciudad.

Las unidades combinan un motor de combustión con propulsión eléctrica para reducir el gasto energético y emisiones contaminantes

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Días y horarios en los que operará la nueva ruta

MOBI informó que la Ruta 27 Kilómetro 0 operará de lunes a domingo, desde las 4:55 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada.

La empresa señaló que esta nueva alternativa beneficiará a más de 159 mil personas y forma parte de las acciones para ampliar las conexiones de transporte y movilidad en Cancún.

El titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rafael Hernández Kotasek, llamó a los automovilistas a respetar las bahías de ascenso y descenso para facilitar el uso de rampas. Advirtió sobre sanciones administrativas a quienes dañen los autobuses, equipados con cámaras de seguridad

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Viajes serán gratuitos hasta el 27 de septiembre

La semana de gratuidad comenzó este martes 22 de septiembre y concluirá el domingo 27 de septiembre, por lo que durante estos días los usuarios podrán utilizar la nueva Ruta 27 sin costo.

MOBI invitó a la ciudadanía a conocer el recorrido y utilizar esta alternativa de transporte como parte de la transformación de la movilidad en Cancún.

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