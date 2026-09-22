MOBI Ruta 27 Kilómetro 0 en Cancún: ¿Hasta cuándo será gratis el transporte?

Este martes 22 de septiembre inició operaciones la nueva Ruta 27 Kilómetro 0 de MOBI en Cancún, con la que se amplían las opciones de transporte público para habitantes y visitantes de la ciudad.

Ruta 27 conectará Cielo Nuevo con el Kilómetro 0

De acuerdo con la información difundida por MOBI, la nueva ruta ofrecerá una conexión directa desde Cielo Nuevo hacia diferentes puntos de Cancún, entre ellos Las Américas, la Glorieta del Ceviche y el Kilómetro 0.

El recorrido continuará hacia Puerto Cancún y la Zona Hotelera, hasta llegar a Plaza Caracol y Playa Forum, ampliando las opciones de traslado entre las zonas habitacionales y turísticas de la ciudad.

Noticia Destacada Cancún incorpora 100 autobuses híbridos para renovar el transporte público; MOBI ampliará rutas y tecnología

Días y horarios en los que operará la nueva ruta

MOBI informó que la Ruta 27 Kilómetro 0 operará de lunes a domingo, desde las 4:55 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada.

La empresa señaló que esta nueva alternativa beneficiará a más de 159 mil personas y forma parte de las acciones para ampliar las conexiones de transporte y movilidad en Cancún.

Noticia Destacada MOBI cambia las reglas del transporte público en Q. Roo: integrará rutas, tecnología y financiamiento para su modernización

Viajes serán gratuitos hasta el 27 de septiembre

La semana de gratuidad comenzó este martes 22 de septiembre y concluirá el domingo 27 de septiembre, por lo que durante estos días los usuarios podrán utilizar la nueva Ruta 27 sin costo.

MOBI invitó a la ciudadanía a conocer el recorrido y utilizar esta alternativa de transporte como parte de la transformación de la movilidad en Cancún.