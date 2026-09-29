Síguenos

Última hora

Campeche

Fuerte choque entre autos deja caos vial y daños materiales en Ciudad del Carmen

Campeche / Sucesos

Caen tres tras cateos antidroga en viviendas de San Antonio Cárdenas, Carmen

Tres personas fueron detenidas y varias dosis de presunta droga aseguradas tras dos cateos simultáneos de la FGECAM y fuerzas federales en San Antonio Cárdenas, municipio de Carmen.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Aseguran predios, droga y a tres personas durante cateos en la junta municipal de San Antonio Cárdenas
Aseguran predios, droga y a tres personas durante cateos en la junta municipal de San Antonio Cárdenas / Especial

Un operativo conjunto entre autoridades estatales y fuerzas federales culminó con la detención de tres personas y el aseguramiento de diversos dosis de presunta droga tras el cateo simultáneo a dos inmuebles en la junta municipal de San Antonio Cárdenas.

El individuo fue señalado por sustraer prendas de vestir de una tienda comercial.

Noticia Destacada

¡Quería estrenar ropa sin pagar! Lo atrapan robando en una tienda del Centro de Campeche

El despliegue estuvo a cargo de la Vicefiscalía General Regional con sede en Carmen, respaldado por efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes cercaron las inmediaciones de los predios investigados por presuntas actividades de narcomenudeo.

En el primer inmueble se logró la detención de un hombre de 39 años.
En el primer inmueble se logró la detención de un hombre de 39 años.

En el primer domicilio intervenido, las fuerzas de seguridad capturaron a G.O.M., de 39 años. Al inspeccionar el lugar, los agentes localizaron múltiples bolsitas tipo ziploc con fragmentos sólidos con características de cristal u otra sustancia narcótica, además de envoltorios con hierba seca.

De manera paralela, en una segunda vivienda fue asegurada una pareja de mujeres identificadas como N.Y.R.C. y C.D.M., ambas de 36 años. En esta ubicación se hallaron dosis de supuesta marihuana, envoltorios con polvo o piedra blanca, así como una computadora portátil que fue incautada como evidencia.

Se incautaron envoltorios con presunta marihuana y polvo o cristal blanco.
Se incautaron envoltorios con presunta marihuana y polvo o cristal blanco.

Los tres implicados y la mercancía asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

JGH

Te puede interesar