Caen tres tras cateos antidroga en viviendas de San Antonio Cárdenas, Carmen

Un operativo conjunto entre autoridades estatales y fuerzas federales culminó con la detención de tres personas y el aseguramiento de diversos dosis de presunta droga tras el cateo simultáneo a dos inmuebles en la junta municipal de San Antonio Cárdenas.

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El despliegue estuvo a cargo de la Vicefiscalía General Regional con sede en Carmen, respaldado por efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes cercaron las inmediaciones de los predios investigados por presuntas actividades de narcomenudeo.

En el primer inmueble se logró la detención de un hombre de 39 años.

En el primer domicilio intervenido, las fuerzas de seguridad capturaron a G.O.M., de 39 años. Al inspeccionar el lugar, los agentes localizaron múltiples bolsitas tipo ziploc con fragmentos sólidos con características de cristal u otra sustancia narcótica, además de envoltorios con hierba seca.

De manera paralela, en una segunda vivienda fue asegurada una pareja de mujeres identificadas como N.Y.R.C. y C.D.M., ambas de 36 años. En esta ubicación se hallaron dosis de supuesta marihuana, envoltorios con polvo o piedra blanca, así como una computadora portátil que fue incautada como evidencia.

Se incautaron envoltorios con presunta marihuana y polvo o cristal blanco.

Los tres implicados y la mercancía asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

JGH