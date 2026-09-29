Caen tres tras cateos antidroga en viviendas de San Antonio Cárdenas, Carmen

Un operativo conjunto entre autoridades estatales y fuerzas federales culminó con la detención de tres personas y el aseguramiento de diversos dosis de presunta droga tras el cateo simultáneo a dos inmuebles en la junta municipal de San Antonio Cárdenas.
Noticia Destacada
¡Quería estrenar ropa sin pagar! Lo atrapan robando en una tienda del Centro de Campeche
El despliegue estuvo a cargo de la Vicefiscalía General Regional con sede en Carmen, respaldado por efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes cercaron las inmediaciones de los predios investigados por presuntas actividades de narcomenudeo.
En el primer domicilio intervenido, las fuerzas de seguridad capturaron a G.O.M., de 39 años. Al inspeccionar el lugar, los agentes localizaron múltiples bolsitas tipo ziploc con fragmentos sólidos con características de cristal u otra sustancia narcótica, además de envoltorios con hierba seca.
De manera paralela, en una segunda vivienda fue asegurada una pareja de mujeres identificadas como N.Y.R.C. y C.D.M., ambas de 36 años. En esta ubicación se hallaron dosis de supuesta marihuana, envoltorios con polvo o piedra blanca, así como una computadora portátil que fue incautada como evidencia.
Los tres implicados y la mercancía asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.
JGH