“Ética y moral”: Pemex exige a contratistas dispersar pagos a proveedores de Carmen

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que sus finanzas 'han estado un poco difíciles', situación que ha complicado el pago a las empresas que le prestan servicios, por lo que pidió comprensión al sector empresarial de Carmen y aseguró que el pago a contratistas 'se ha aligerado'. No obstante, la paraestatal también arremetió contra estos últimos y los llamó, 'por ética y moral', a dispersar hacia los proveedores locales los recursos que reciben de la petrolera.

César Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, señaló que la empresa productiva del Estado se esfuerza por cubrir los compromisos pendientes con sus contratistas, pese al escenario financiero que enfrenta, pero aclaró que Pemex no puede intervenir en la relación comercial entre los contratistas y las empresas proveedoras que dependen de ellos.

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“Pemex, en lo particular, se esfuerza en, no obstante sus finanzas que han estado un poco difíciles, de ir pagando a los contratistas. Es nuestra obligación”, sostuvo el funcionario, quien consideró necesario que, conforme la petrolera solvente sus adeudos, los contratistas también hagan llegar esos recursos a las empresas locales que les brindan servicios.

Ojeda Zubieta hizo un llamado a los contratistas para que atiendan los reclamos de sus proveedores y cumplan con los compromisos adquiridos, al considerar que se trata de una cuestión de 'ética y moral'. De esta manera, dejó entrever que parte de los retrasos que enfrentan las empresas locales no necesariamente corresponden directamente a Pemex, sino a la cadena de pagos entre la petrolera, contratistas y proveedores.

Afirmó, sin embargo, que la dispersión de recursos ha comenzado a mejorar. “Se ha transitado, insistiría, que el pago ya se ha aligerado, el pago por diversos mecanismos hacia los contratistas”, explicó, al señalar que estos, a su vez, han comenzado a cubrir de manera paulatina los adeudos con sus proveedores.

Aunque reconoció que los pagos todavía no se han realizado en su totalidad, aseguró que 'se está avanzando de manera importante', por lo que pidió paciencia al sector empresarial mientras continúan los mecanismos para solventar los compromisos pendientes.

Respecto a la situación de los proveedores de Carmen, Ojeda Zubieta admitió que continúa siendo una preocupación para Pemex, aunque insistió en que la paraestatal tiene responsabilidad directa únicamente con las empresas contratistas con las que mantiene una relación comercial.

“Nosotros la tenemos de la empresa con Pemex”, puntualizó, al remarcar que los conflictos entre contratistas y sus respectivos proveedores corresponden a una relación entre particulares.

Pese al panorama financiero, el funcionario sostuvo que Ciudad del Carmen tiene condiciones para recuperar su dinamismo y volver a ser un punto estratégico para la actividad petrolera.