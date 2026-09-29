Naim Darrechi pide disculpas públicamente tras polémica en fiesta de Abelito

El influencer español Naim Darrechi ofreció disculpas públicas tras verse envuelto en una serie de incidentes durante la fiesta de cumpleaños del creador de contenido Abel Sáenz, conocido como "El Abelito", celebrada el 27 de septiembre. El español expresó su arrepentimiento en redes sociales.

El motivo principal de la controversia ocurrió cuando comenzaron a circular videos de Darrechi bailando de forma inapropiada y sin su consentimiento muy cerca de Cristina Romero, madre de Abelito. La situación generó indignación en redes sociales, criticando duramente al influencer español.

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¿Qué dijo Naim Darrechi sobre la polémica tras la fiesta de Abelito?

Después de que se filtrarán los videos en donde se puede ver a Naim Darrechi bailando de manera inapropiada con la mamá de Abelito. Usuarios de redes comenzaron a criticar fuertemente al influencer español, ante esto; Darrechi decidió pedir disculpas y hablar sobre lo sucedido.

Ante las fuertes críticas recibidas, Darrechi abordó la situación mediante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. En su pronunciamiento reconoció su error, admitió haber cruzado límites de respeto y afirmó que al momento del baile no sabía que se trataba de la mamá de Abelito.

“Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber que era la mamá de Abelito, muy pegado muy irrespetuoso. No fue algo que estuvo bien, me disculpo tanto con la familia como con Abelito, de verdad que no lo sabía”, dijo Darrechi en su transmisión por la plataforma de Kick.

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