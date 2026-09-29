“Brinca de alegría”: captan a tapir disfrutando la lluvia en la Selva Maya de Calakmul

Después de una temporada de calor, la lluvia finalmente llegó a la Selva Maya de Calakmul, donde un tapir fue captado mientras deambulaba en el agua y entraba y salía de una aguada durante la precipitación. El momento fue registrado por un vigilante y monitor comunitario en el ADVC Laguna Om.

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De acuerdo con la publicación de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, quienes conocen y recorren diariamente esta zona describieron la escena como si el ejemplar “brincara de alegría por la lluvia”, aunque no es posible conocer con exactitud qué motivaba el comportamiento del animal.

La llegada de las lluvias representa un momento importante para la fauna de la Selva Maya, especialmente después de periodos de altas temperaturas y menor disponibilidad de agua. Las aguadas son espacios fundamentales para que distintas especies encuentren agua y refugio dentro de la selva.

El avistamiento forma parte de las acciones de vigilancia y monitoreo comunitario del PROREST 2026, y fue compartido por la Reserva de la Biosfera de Calakmul como una muestra de la importancia de conservar las aguadas y los espacios naturales que proporcionan agua y refugio a la fauna.

JGH