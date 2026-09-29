Quiso ganarle el paso al taxi y terminaron chocando en La Caleta, Carmen

Un percance vial entre un taxi y un automóvil particular se registró en los límites de las colonias Caleta y Electricistas, dejando como saldo daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación debido a que una de las unidades quedó atravesada sobre la vialidad.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la calle 38 con la avenida Malecón de la Caleta, donde se vieron involucrados un taxi con número económico 2190 y placas de circulación del estado de Campeche, así como un Dodge Attitude color gris, con matrícula DHZ-534-B, también del estado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y la posición en que quedaron los vehículos, el conductor del taxi circulaba sobre la calle 38, aparentemente con preferencia de paso, en dirección hacia la calle 47.

Noticia Destacada “Ética y moral”: Pemex exige a contratistas dispersar pagos a proveedores de Carmen

Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Malecón de la Caleta, el conductor del Dodge Attitude presuntamente intentó incorporarse y ganarle el paso al vehículo de alquiler, ocasionando un contacto entre ambas carrocerías.

La colisión provocó daños materiales de regular cuantía en las unidades involucradas. Tras el impacto, el taxi quedó atravesado sobre la vialidad, mientras que el automóvil particular logró avanzar unos metros y posteriormente estacionarse, situación que ocasionó una reducción momentánea en el flujo vehicular de la zona.

Automovilistas que transitaban por el sector tuvieron que disminuir la velocidad y maniobrar con precaución para continuar su recorrido, mientras los conductores permanecían en el sitio para solucionar el incidente.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron representantes de las compañías aseguradoras, quienes realizaron la valoración de los daños y dialogaron con los involucrados. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo mediante sus respectivos seguros, evitando que el caso pasara a mayores instancias.

Una vez concluidas las diligencias y retiradas las unidades de la zona de conflicto, la circulación comenzó a normalizarse.