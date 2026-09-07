Síguenos

Última hora

Campeche

Nuevo comandante de la 33/a Zona Militar en Campeche asume el cargo

Campeche / Sucesos

Taxista no respeta el alto y motociclista resulta herido en Solidaridad Urbana, Campeche

Un motociclista resultó herido tras chocar contra un taxi cuyo conductor no habría respetado el alto en el cruce de Solidaridad y Lázaro Cárdenas, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un taxi.
Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un taxi. / Dismar Herrera

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un taxi en las inmediaciones de la unidad habitacional Solidaridad Urbana, donde el conductor de la unidad no respetó el señalamiento de alto.

Protección Civil determinó que existen condiciones óptimas para realizar la Gran Feria Campeche 2026.

Noticia Destacada

¿Es segura la Gran Feria Campeche 2026? Protección Civil revela resultado del análisis de riesgos

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Solidaridad y Lázaro Cárdenas, cuando el taxista salió de la primera arteria, quien al llegar al cruce, le cerró el paso al motociclista, provocando el choque.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes atendieron y estabilizaron al motociclista. Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales.

JGH

Te puede interesar