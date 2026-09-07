Taxista no respeta el alto y motociclista resulta herido en Solidaridad Urbana, Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un taxi en las inmediaciones de la unidad habitacional Solidaridad Urbana, donde el conductor de la unidad no respetó el señalamiento de alto.

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El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Solidaridad y Lázaro Cárdenas, cuando el taxista salió de la primera arteria, quien al llegar al cruce, le cerró el paso al motociclista, provocando el choque.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes atendieron y estabilizaron al motociclista. Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales.

JGH