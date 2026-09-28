NFL Semana 3: resultados y marcadores de todos los partidos

La Semana 3 de la NFL dejó una jornada llena de finales cerrados y resultados que comienzan a modificar el panorama de la temporada 2026. La mayoría de los partidos ya se disputaron y varias franquicias empiezan a mostrar una tendencia clara después de tres fechas.

Entre los equipos que mantienen un inicio perfecto aparecen los Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y San Francisco 49ers, mientras que otros conjuntos todavía no consiguen estrenarse con una victoria. La jornada también tuvo resultados inesperados y encuentros que se definieron prácticamente hasta los últimos segundos.

Estos fueron los resultados de la Semana 3 de la NFL

La tercera jornada tuvo marcadores cerrados en varios de sus compromisos. De acuerdo con la información proporcionada, ningún partido terminó en tiempo extra, aunque varios encuentros llegaron a los últimos minutos con posibilidades para ambos equipos.

Estos son los marcadores de la NFL correspondientes a la Semana 3:

Atlanta Falcons 35-14 Atlanta Falcons (TNF)

(TNF) New England Patriots 6-35 Jacksonville Jaguars

Cincinnati Bengals 27-30 Pittsburgh Steelers

Tennessee Titans 7-12 New York Giants

Seattle Seahawks 31-33 Washington Commanders

New York Jets 24-31 Detroit Lions

Carolina Panthers 18-21 Cleveland Browns

Miami Dolphins 10-24 Kansas City Chiefs

Los Ángeles Chargers 16-24 Buffalo Bills

Houston Texans 17-19 Indianapolis Colts

Arizona Cardinals 30-36 San Francisco 49ers

Minnesota Vikings 23-16 Tampa Bay Buccaneers

Las Vegas Raiders 35-27 New Orleans Saints

Baltimore Ravens 34-31 Dallas Cowboys

Los Ángeles Rams 26-30 Denver Broncos (SNF)

Chiefs, Bills y 49ers mantienen el paso

Después de los resultados de esta jornada, los Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y San Francisco 49ers aparecen entre las franquicias que mantienen un arranque sin derrota.

Kansas City consiguió imponerse 24-10 a Miami Dolphins, mientras que Buffalo derrotó 24-16 a Los Ángeles Chargers. San Francisco, por su parte, protagonizó uno de los encuentros de mayor anotación al superar 36-30 a Arizona Cardinals.

También hubo equipos que han tenido un comienzo distinto al esperado, como Las Vegas Raiders y Minnesota Vikings, que consiguieron victorias importantes durante esta tercera jornada.

Partidos que terminaron con diferencia mínima

La Semana 3 de la NFL también estuvo marcada por varios encuentros que llegaron a su desenlace con una diferencia muy corta.

Los Pittsburgh Steelers vencieron 30-27 a Cincinnati Bengals, Washington Commanders superó 33-31 a Seattle Seahawks y Cleveland Browns derrotó 21-18 a Carolina Panthers.

Otro de los cierres destacados fue el de Baltimore Ravens y Dallas Cowboys, con triunfo de Baltimore por 34-31. Indianapolis Colts también consiguió una victoria ajustada al derrotar 19-17 a Houston Texans.

¿Qué equipos todavía no ganan?

Con los resultados proporcionados para esta jornada, Los Ángeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers continúan sin conocer la victoria en este inicio de temporada.

Los Chargers perdieron ante Buffalo, mientras que Tampa Bay cayó frente a Minnesota por 23-16.

El arranque de campaña todavía es temprano, por lo que estos resultados corresponden únicamente al panorama después de la tercera semana y no determinan el desenlace de la temporada.

Hoy es el Monday Night Football

La Semana 3 de la NFL todavía tiene un partido pendiente para cerrar oficialmente la jornada. El Monday Night Football enfrentará a los Philadelphia Eagles y Chicago Bears.

El encuentro está programado para las 18:15 horas de este lunes y tendrá como escenario el Soldier Field de Chicago.

Con este partido concluirá la tercera jornada de la temporada 2026 de la NFL, después de una semana que dejó varios resultados cerrados y comenzó a definir las primeras tendencias de la campaña.