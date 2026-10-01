“Sendero Seguro” del CECyTE Cancún III sigue sin construirse pese a ser aprobado en 2025

El proyecto para construir un “Sendero Seguro” frente al CECyTE Cancún III fue aprobado desde el Presupuesto Participativo 2025, pero a punto de concluir el 2026 la obra continúa sin ejecutarse, mientras estudiantes y personal deben enfrentar un camino de terracería, irregular, con grandes acumulaciones de agua y lodo durante la temporada de lluvias.

El plantel ganó desde el año pasado el proyecto para contar con un sendero seguro, recordó una madre de familia. “Ya va a terminar el año y nada”, señaló. Autoridades del centro educativo confirmaron que han realizado diversas gestiones ante el Ayuntamiento para tratar de destrabar el proyecto y manifestaron su expectativa de que la pavimentación pueda concretarse antes de concluir el año.

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El director general de Planeación Municipal, José Fernando Díaz Núñez, explicó que entre los proyectos contemplados se encuentran la pavimentación y la construcción de senderos seguros en zonas escolares, así como la intervención de un tramo de la avenida 20 de Noviembre, donde se encuentran el CECyTE Cancún III y el CBTIS 301. Sin embargo, precisó que los concursos para los senderos seguros se realizaron desde finales del 2025, a través del Presupuesto Participativo del año pasado, por lo que hasta ahora no hay avances en la ejecución del proyecto frente al plantel.

Mientras el Ayuntamiento anuncia nuevos paquetes de infraestructura, estudiantes y padres de familia continúan enfrentando las malas condiciones del acceso al CECyTE III. En un recorrido por las inmediaciones del plantel se observó un camino de terracería completamente irregular, con grandes acumulaciones de agua y lodo, además de chatarra que sirve como criadero de mosquitos.

Alumnos acusan que caminan entre lodazales debido a las lluvias / Liza Vera

“Es algo que ya hemos externado. Platicando con mi esposa nos cuestionamos por qué no pavimentan este tramo si es una escuela de gobierno. Ahora, con las lluvias, es puro lodo; llegan con los zapatos limpios a la escuela y regresan enlodados”, señaló José Braga, padre de familia.

Otro padre, Antonio, explicó que los estudiantes incluso deben utilizar otro acceso para evitar los enormes charcos. “Hace unos meses el Ayuntamiento tiró escombro blanco, pero fue peor, sale más lodo. Además, al fondo hay como una chatarrera y está lleno de basura y en las noches hay muchos mosquitos, autos en pedazos sobre el camellón, pero tampoco hacen nada los del Ayuntamiento”, afirmó.

A las condiciones del acceso se suma la falta de infraestructura básica dentro del plantel. “En la escuela no hay ni agua potable, se tiene que extraer de un pozo; no son condiciones óptimas para los estudiantes”, afirmó otra persona consultada.

Habitantes dicen enfrentar rezago por falta de infraestructura y servicios en Cancún / Liza Vera

El problema no es nuevo. Desde la construcción del plantel, en el 2006, la zona se convirtió en un punto considerado inseguro para estudiantes y personal docente, por lo que durante años se han realizado gestiones para mejorar las condiciones del entorno, sin que hasta ahora se haya resuelto.

En agosto pasado, el Cabildo de Benito Juárez aprobó un nuevo paquete de obra pública por 105 millones de pesos, que contempla proyectos para atender zonas con rezagos de infraestructura y demandas ciudadanas en distintos puntos de Cancún, entre ellas Tierra Maya y diversas Supermanzanas 200, además de pavimentación, recuperación de espacios públicos y senderos seguros en zonas escolares.

“Se está considerando Tierra Maya, las Supermanzanas 200, entre otras zonas de la ciudad, la recuperación de espacios públicos y debe ser esta semana que viene cuando será la aprobación definitiva y estas obras surgen de las peticiones de los ciudadanos”, declaró previamente Marcos Basilio Saldívar, regidor y presidente de la Comisión de Bienestar, Participación Ciudadana y Derechos Humanos.

Así, mientras el municipio presume una bolsa cercana a los 900 millones de pesos en obra pública durante el 2026, uno de los proyectos surgidos precisamente de la participación ciudadana continúa pendiente frente al CECyTE III, donde alumnos y padres de familia siguen esperando que el “Sendero Seguro” deje de ser una promesa y se convierta en una vía transitable para llegar a la escuela.