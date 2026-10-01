Diez sucursales del Monte de Piedad reabrirán en Yucatán tras un año cerradas por la huelga de trabajadores

Después de 364 días de conflicto laboral, el Nacional Monte de Piedad (NMP) puso fin ayer a la huelga que mantenía cerradas sus sucursales desde el 1 de octubre del 2025. El acuerdo alcanzado entre la institución y el sindicato abre la puerta a la reanudación del servicio, incluido el de las 10 sucursales que operan en Yucatán, donde el paro involucró a 81 trabajadores.

La conclusión del conflicto se formalizó ayer, luego de más de 70 reuniones de negociación y con la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Las partes aceptaron cumplir un dictamen integral elaborado por la dependencia, con el que se puso fin al diferendo.

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Tras casi un año sin operaciones, las sucursales del Monte de Piedad reabrirán el próximo miércoles 7 de octubre y los clientes podrán volver a empeñar, refrendar, pagar y recuperar sus prendas.

Acuerdos alcanzados

Salarios: el convenio contempla el pago íntegro de los sueldos que los trabajadores dejaron de percibir durante la huelga; el pago se realizaría en octubre.

Plazas: se acordó atender esta situación y respetar las disposiciones establecidas en el contrato colectivo de Trabajo.

Alimentos: respeto a la media hora destinada a los alimentos de los trabajadores.

Contrato Colectivo: el acuerdo abarca los puntos planteados en el pliego de peticiones y establece el cumplimiento del contrato CCT.

Dictamen Integral: sindicato y administración aceptaron sujetarse a un dictamen elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social después de más de 70 reuniones de negociación.

El documento aún debe ser presentado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su ratificación.

Beneficio para pignorantes

Para quienes mantienen contratos de empeño, la institución anunció 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir de la reapertura, además de descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente.

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La huelga estalló el 1 de octubre del 2025 por diferencias entre la administración y el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en torno al Contrato Colectivo de Trabajo.

Durante el paro permanecieron cerradas más de 300 sucursales del NMP en el país, mientras las prendas de los clientes permanecieron bajo resguardo de la institución.

En Yucatán, el levantamiento de la huelga permitirá recuperar el servicio de empeño después de casi un año de interrupción. Las 10 sucursales estatales podrán retomar sus actividades a partir del 7 de octubre.