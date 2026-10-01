¿Quién juega hoy 1 de octubre?: Cruz Azul vs. América y grandes duelos de Nations League

La actividad futbolística continúa este jueves con una agenda que combina compromisos internacionales y un atractivo duelo entre dos de los clubes más importantes de la Liga MX. Los reflectores estarán puestos en la UEFA Nations League, además del enfrentamiento amistoso entre Cruz Azul y América en Estados Unidos.

La tercera jornada del torneo europeo tendrá varios encuentros destacados durante la tarde, mientras que por la noche llegará el turno de la Concacaf Nations League y posteriormente uno de los partidos que más interés genera entre los aficionados mexicanos.

UEFA Nations Leagu

Gales vs. Noruega 12:45 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos: 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT. Transmisión en Estados Unidos: ViX.

Alemania vs. Serbia 12:45 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos: 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT. Transmisión en Estados Unidos: ViX.

Dinamarca vs. Portugal 12:45 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos: 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT. Transmisión en Estados Unidos: ViX.

Estos tres encuentros forman parte de la actividad de la UEFA Nations League, que continúa con su calendario internacional durante la Fecha FIFA.

Concacaf Nations League

Nicaragua vs. Costa Rica 20:00 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos: 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT y 7:00 p.m. PT. Transmisión en Estados Unidos: ViX.

Amistoso internacional

Cruz Azul vs. América 21:00 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos: 11:00 p.m. E 10:00 p.m. CT y 8:00 p.m. PT. Transmisión: UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

El encuentro entre Cruz Azul y América se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, aprovechando el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA. El duelo permitirá a ambos equipos mantenerse activos mientras continúa la pausa del campeonato mexicano.

Así queda la agenda de partidos de hoy jueves 1 de octubre de 2026, con una jornada que tendrá futbol internacional desde el mediodía y cerrará con el enfrentamiento entre La Máquina y las Águilas.