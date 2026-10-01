Congreso de Yucatán deroga el delito de “peligro de contagio” y refuerza derechos de personas con VIH

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la derogación del delito de “peligro de contagio” del Código Penal de Yucatán, así como modificaciones al marco legal para reforzar la protección de los derechos de las personas que viven con VIH y combatir la discriminación.

El dictamen, aprobado ayer por el Pleno, modifica la Ley para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de transmisión sexual, además de incorporar cambios relacionados con la no discriminación. La reforma elimina el artículo 189 del Código Penal, que contemplaba el llamado “delito de peligro de contagio”.

Ante activistas y representantes de organizaciones que acompañan a personas que viven con VIH, las distintas fracciones legislativas respaldaron la modificación y reconocieron el trabajo de la sociedad civil que durante años impulsó cambios al marco jurídico estatal.

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Sin estigmas

Durante la discusión, la diputada Clara Paola Rosales Montiel destacó que la propuesta fue construida con organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

“Vivir con VIH no es un delito y nunca debe ser motivo de discriminación. No podemos seguir permitiendo que el estigma, los prejuicios y la criminalización se conviertan en obstáculos para que las personas puedan vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos humanos”, puntualizó la legisladora de Morena.

La derogación del artículo 189 elimina el llamado “delito de peligro de contagio”; sin embargo, el dictamen establece que las conductas dolosas que causen daño podrán ser sancionadas conforme a otras disposiciones del Código Penal.

Por su parte, la diputada Itzel Falla Uribe, del PAN, señaló que las reformas representan sólo una parte de las acciones necesarias para atender a las personas que viven con VIH, por lo que llamó a respaldarlas con recursos suficientes, particularmente durante la próxima discusión del presupuesto estatal.

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El diputado Gaspar Quintal Parra, del PRI, destacó que las modificaciones representan un avance para evitar actos de discriminación contra las personas con VIH en la atención médica y en el acceso a otros servicios y apoyos.

Una condición tratable

El VIH ataca el sistema inmunitario y, sin tratamiento, puede evolucionar hasta el sida. Actualmente no existe una cura, pero los medicamentos antirretrovirales permiten controlar la infección y llevar una vida larga y saludable. Además, cuando una persona mantiene una carga viral indetectable mediante tratamiento, no transmite el VIH por vía sexual.

Tras la aprobación, organismos y asociaciones se pronunciaron a favor de las reformas. Integrantes del Comité Estatal de Diversidad Sexual reconocieron el trabajo legislativo y señalaron que el VIH no debe ser motivo de estigma, discriminación ni persecución penal.

La modificación forma parte de un proceso legislativo que comenzó con iniciativas orientadas a actualizar el marco jurídico estatal en materia de VIH, derechos humanos y no discriminación.