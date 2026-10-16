Jude Bellingham se queda en el Real Madrid: jugará con los merengues hasta 2031

El Real Madrid apuesta por la continuidad de una de sus principales figuras. El mediocampista inglés Jude Bellingham llegó a un acuerdo para prolongar su contrato con el conjunto español hasta el 30 de junio de 2031.

La renovación llega después de las actuaciones del futbolista con la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, torneo en el que tuvo un papel destacado. Su rendimiento, sumado a lo que ha aportado con el equipo blanco, reforzó su lugar en los planes de la institución madrileña.

Bellingham llegó al club en el verano de 2023, procedente del Borussia Dortmund de Alemania. Su contrato original contemplaba su permanencia hasta el final de la temporada 2028-2029, pero el nuevo acuerdo ampliará su vínculo por dos campañas más.

Jude Bellingham se consolida como referente del Real Madrid

Desde su llegada a España, el inglés ha destacado por su capacidad para marcar goles, generar oportunidades y participar en momentos decisivos. Su influencia también se ha extendido al vestidor, donde se ha convertido en uno de los futbolistas importantes de la plantilla.

Con su renovación, Bellingham busca consolidar una trayectoria duradera en un equipo que ha contado con referentes como Dani Carvajal, Luka Modrić y Toni Kroos durante distintas etapas recientes.

El camino del mediocampista no ha estado libre de dificultades. Los problemas en el hombro representaron uno de los obstáculos que tuvo que afrontar desde su llegada, aunque su evolución futbolística le permitió mantener un papel relevante tanto en su club como en el combinado inglés.

Brilló con Inglaterra en el Mundial 2026

La actuación de Jude Bellingham en la Copa del Mundo de 2026 también contribuyó a reforzar su proyección internacional. El mediocampista fue una de las piezas destacadas de Inglaterra y tuvo participación en la eliminación de México durante el torneo.

Su situación en la selección también evolucionó después de atravesar diferencias con el entrenador Thomas Tuchel. El inglés consiguió recuperar protagonismo y se consolidó como una alternativa importante para el equipo nacional.

Mientras tanto, en la presente temporada de LaLiga, Bellingham registra tres goles y tres asistencias, cifras que respaldan su aportación ofensiva con el conjunto madrileño.

Con el acuerdo para extender su contrato hasta 2031, el Real Madrid apuesta por mantener a uno de sus jugadores más destacados durante las próximas temporadas. La renovación representa una señal de continuidad para el proyecto deportivo del club y para un futbolista que busca seguir dejando huella en el futbol europeo.