Partidos de hoy 3 de octubre: horarios y canales de México, España e Inglaterra

La actividad de la Fecha FIFA continúa este sábado 3 de octubre con varios encuentros internacionales, entre los que destaca el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, uno de los duelos más esperados para los aficionados al futbol de la región.

La Selección Mexicana disputará su tercer partido amistoso durante esta pausa internacional y será también el tercer encuentro de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor. El equipo mexicano todavía busca conseguir su primera victoria después de empatar frente a Colombia y Perú.

El duelo ante Estados Unidos tendrá un ingrediente especial debido a la rivalidad histórica entre ambas selecciones. México buscará aprovechar el encuentro para conseguir un resultado positivo antes de cerrar esta serie de amistosos frente a Chile.

Estados Unidos vs. México: horario y dónde ver

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México.

En Estados Unidos: 22:00 horas del Este, 21:00 horas del Centro y 19:00 horas del Pacífico.

Dónde ver: en México, el partido podrá seguirse por Canal 5 y una señal disponible en ViX.

España vs. Chequia: horario y dónde ver

La jornada también tendrá actividad de la UEFA Nations League, con el enfrentamiento entre España y Chequia en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo.

Fecha: sábado 3 de octubre.

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México.

En Estados Unidos: 14:45 horas del Este, 13:45 horas del Centro y 11:45 horas del Pacífico.

Dónde ver: la transmisión estará disponible por ViX únicamente en Estados Unidos.

Croacia vs. Inglaterra: horario y dónde ver

Otro de los encuentros destacados será el que protagonizarán Croacia e Inglaterra, también correspondiente a la UEFA Nations League.

Fecha: sábado 3 de octubre.

Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

En Estados Unidos: 12:00 horas del Este, 11:00 horas del Centro y 9:00 horas del Pacífico.

Dónde ver: el partido podrá seguirse por ViX únicamente en Estados Unidos.

Así, el sábado tendrá una jornada cargada de futbol internacional, con México como uno de los principales atractivos para los aficionados que seguirán el desempeño del equipo dirigido por Rafael Márquez.