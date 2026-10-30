Víctor Méndez hace historia en Valladolid al ganar el Mérito Deportivo Yucateco y el Premio Estatal del Deporte 2026

A 10 años de iniciar su trayectoria en el levantamiento de pesas, el vallisoletano Víctor Natanael Méndez Uicab recibió dos de los principales reconocimientos deportivos: el Mérito Deportivo Yucateco 2026 y el Premio Estatal del Deporte del mismo año.

En entrevista exclusiva, el atleta consideró que ambos galardones representan la recompensa a años de esfuerzo, sacrificio y constancia. “A 10 años de trabajo en este deporte, hoy llega esta recompensa”, expresó, al señalar que la disciplina y la dedicación durante sus entrenamientos han sido fundamentales para alcanzar sus objetivos.

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Méndez Uicab recordó que entregó en tiempo y forma su currículum ante el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), donde fueron evaluadas sus participaciones y resultados en distintas competencias. Posteriormente, recibió la noticia de su selección por parte del director de la dependencia, Armín Lizama.

El deportista agradeció el respaldo de sus entrenadores Guilmer Aguilar Novelo y Jesús Chi Canul, quienes lo guían durante sus jornadas de preparación en el auditorio municipal de Valladolid. Por su parte, Aguilar Novelo destacó que la constancia y disciplina del joven se reflejan en su desempeño en cada competencia.

De acuerdo con lo señalado, Méndez Uicab es el primer atleta vallisoletano en obtener ambos reconocimientos estatales, lo que representa un hecho destacado para el deporte del municipio.

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Entre sus principales resultados figuran el nombramiento como Mérito Deportivo Vallisoletano en la categoría de Mejor Deportista de Alto Rendimiento Absoluto; tres medallas de oro y tres de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, celebrado en Guayaquil, Ecuador, en 2024; el subcampeonato juvenil Sub-15 en Venezuela, además de títulos nacionales en los Juegos Conade y el Torneo del Pavo.

Lejos de bajar la guardia, el pesista continúa con su preparación para su siguiente compromiso: el Torneo del Pavo, que se realizará en noviembre en San Luis Potosí.

Finalmente, agradeció a sus entrenadores, familiares y a todas las personas que han respaldado su carrera, y aseguró que continuará trabajando para representar a su localidad en futuras competencias.