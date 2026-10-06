México vs. Chile en vivo: Sigue el directo del último amistoso de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá este martes una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria bajo la dirección de Rafael Márquez, cuando se mida ante Chile en el último partido de preparación de esta Fecha FIFA.

El encuentro representará además el regreso de uno de los enfrentamientos más conocidos para el combinado nacional. México y Chile volverán a verse las caras después de cinco años de su último duelo amistoso, por lo que el compromiso ha despertado expectativa entre los aficionados.

¿Cuándo y dónde jugarán México vs. Chile?

El partido entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, como parte de la primera Fecha FIFA rumbo al Mundial 2030, que tendrá como sedes a Marruecos, España y Portugal.

El duelo comenzará a las 8:20 de la noche, tiempo señalado para el encuentro, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5.

México busca cerrar la Fecha FIFA con una victoria

El equipo dirigido por Rafael Márquez llega a este compromiso sin haber conseguido un triunfo durante esta Fecha FIFA. La escuadra mexicana empató ante Colombia y Perú, mientras que sufrió una derrota por 3-0 frente a Estados Unidos.

Por ello, el enfrentamiento ante Chile representa la última posibilidad del conjunto mexicano para despedir este periodo de preparación con una victoria y darle a Márquez su primer triunfo al frente del equipo nacional.

¿Cómo llegan México y Chile al partido?

La Selección de Chile tampoco atraviesa su mejor momento en este periodo de preparación. El conjunto sudamericano perdió ante Estados Unidos por marcador de 4-2 en su primer encuentro y posteriormente cayó por la mínima diferencia frente a Canadá.

En ese segundo compromiso, además, Chile terminó con dos jugadores expulsados, quienes recibieron sus respectivas tarjetas rojas durante el encuentro.

México y Chile tienen una larga historia

El historial entre ambos combinados nacionales comenzó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Desde entonces, se han enfrentado en 33 ocasiones, con una ligera ventaja para el conjunto mexicano.

La Selección Mexicana suma 16 victorias, mientras que Chile registra 12 triunfos en esos enfrentamientos. El resto de los partidos terminó en empate.

La última vez que ambos equipos se encontraron fue en 2021, también en territorio estadounidense. Ahora volverán a enfrentarse en un amistoso que servirá para cerrar esta Fecha FIFA.

México vs. Chile: horario y dónde verlo

Partido: México vs. Chile

Fecha: martes 6 de octubre de 2026

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Memorial Coliseum, Los Ángeles

Transmisión: Canal 5

Competencia: partido amistoso internacional