México vs. Colombia: Rafael Márquez debuta con el Tri, ¿a qué hora y dónde verlo en vivo?

La espera terminó para la Selección Mexicana, que este sábado 26 de septiembre volverá a la cancha para enfrentar a Colombia en un partido amistoso que marcará el comienzo de la etapa de Rafael Márquez como entrenador del conjunto nacional.

El encuentro se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, y será el primer compromiso del Tri después de su participación en el Mundial 2026.

El duelo también representa una nueva oportunidad para ambas selecciones, que llegaron al torneo mundialista con expectativas importantes, pero terminaron su participación en los octavos de final.

¿Cuándo juega México contra Colombia?

El partido entre México y Colombia está programado para este sábado 26 de septiembre en Baltimore.

El silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro durante la noche.

México vs Colombia

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: M&T Bank Stadium

M&T Bank Stadium Ciudad: Baltimore, Estados Unidos

Baltimore, Estados Unidos Partido: México vs Colombia

México vs Colombia Tipo de encuentro: amistoso internacional

Debut de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

El principal atractivo del encuentro será el estreno de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El exfutbolista comienza una nueva etapa al frente del Tri y tendrá ante Colombia su primera oportunidad para probar el funcionamiento del equipo después del Mundial.

Este partido forma parte de la actividad de la Fecha FIFA de septiembre, periodo en el que México también enfrentará a Perú y posteriormente tendrá compromisos contra Estados Unidos y Chile durante octubre.

¿Dónde ver México vs Colombia?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las señales de televisión y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión del partido en México.

Además, el encuentro tendrá seguimiento minuto a minuto para conocer las principales acciones, goles, cambios y acontecimientos del duelo entre el Tri y Colombia.

El partido en Baltimore marcará así el comienzo de una nueva etapa para la Selección Mexicana, con Rafael Márquez al frente y cuatro amistosos programados como parte de su preparación rumbo a los siguientes compromisos internacionales.