Toluca se queda sin técnico antes de la Liguilla Femenil Apertura 2026

El Toluca Femenil tendrá que afrontar la recta final del Apertura 2026 sin Alberto Toril en el banquillo, luego de que el club anunciara la conclusión de su relación laboral con el entrenador español y su cuerpo técnico.

La institución mexiquense dio a conocer la decisión a través de un comunicado, en el que explicó que la separación se produjo por mutuo acuerdo y motivos personales. La salida ocurre justo cuando las Diablas Rojas se encuentran cerca de asegurar su participación en la Liguilla.

Toril había llegado al conjunto escarlata en junio de 2026, después de que el francés Patrice Lair dejara el cargo. Aunque su paso por el futbol mexicano fue corto, el técnico consiguió colocar al equipo entre los principales contendientes de la fase regular.

𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙤𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡. 📄 https://t.co/6EZaskziQm — Toluca FC Femenil (@TolucaFemenil) October 7, 2026

¿Cómo le fue a Alberto Toril con Toluca Femenil?

El entrenador español dirigió 10 encuentros durante el Apertura 2026 y consiguió un balance de 7 triunfos, un empate y dos derrotas.

Estos resultados le permitieron sumar 22 de 30 puntos posibles, con una efectividad de 73.3 por ciento. Bajo su dirección, Toluca se mantuvo en la parte alta del Grupo A y llegó a ocupar el tercer puesto, solamente detrás de Rayadas de Monterrey y Tigres Femenil.

Los últimos dos partidos de Toril terminaron con victorias para las Diablas como visitantes. Primero derrotaron 4-0 a Necaxa y posteriormente superaron 2-1 a Pachuca, resultados que marcaron el cierre de su etapa al frente del equipo.

¿Quién será el nuevo técnico de Toluca Femenil?

Por ahora, el club no ha revelado quién ocupará el lugar de Alberto Toril. La directiva informó que el nuevo director técnico será anunciado durante los próximos días.

El cambio llega en un momento determinante, pues Toluca deberá mantener su rendimiento para llegar en buena posición a la fase final del campeonato.

La pausa internacional por la Fecha FIFA permitirá al club trabajar en la transición antes de regresar a la actividad en la Liga BBVA MX Femenil.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca Femenil?

Las Diablas Rojas regresarán a la cancha el lunes 19 de octubre de 2026, cuando reciban a Santos Laguna en la Jornada 11 del Apertura 2026.

El encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Nemesio Diez.

El partido será especialmente importante para Toluca, ya que marcará el inicio de una nueva etapa después de la salida de Toril y será una de las últimas oportunidades para sumar puntos antes de que comience la Liguilla.