Un hombre identificado como Ángel Felipe A. P. fue sentenciado a un año de prisión y al pago de 328 mil 968 pesos por incumplir con sus obligaciones de asistencia familiar en perjuicio de su hijo menor de edad, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán acreditara su responsabilidad durante un juicio oral.

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De acuerdo con los antecedentes del caso, el acusado contrajo matrimonio con la denunciante en 2005 y tuvieron un hijo. Tras separarse, en julio de 2009 ambos firmaron un acuerdo mediante el cual él se comprometió a entregar 400 pesos semanales para la manutención del menor.

Sin embargo, el hombre realizó algunos pagos parciales y posteriormente dejó de aportar la pensión alimenticia sin una causa justificada. Ante el incumplimiento, la madre tuvo que recurrir a préstamos para cubrir los gastos de su hijo.

El caso quedó asentado en la causa penal 56/2022 y el juicio oral 70/2026. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las pruebas para demostrar que el acusado había incumplido con su obligación alimentaria.

Al concluir el proceso, el Tribunal Unitario Cuarto de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio contra Ángel Felipe A. P. y determinó las sanciones correspondientes.

Además del año de prisión, deberá pagar una multa de 6 mil 300.80 pesos o, en su defecto, realizar jornadas de trabajo en favor de la comunidad. También tendrá que cubrir 328 mil 968.30 pesos por concepto de reparación del daño, cantidad que incluye gastos de colegiaturas.

La resolución contempla una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos. Asimismo, quedaron a salvo los derechos de la víctima para solicitar lo que corresponda durante la etapa de ejecución de la sentencia.

JGH