La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó visitas de inspección en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos donde detectó afectaciones a la vegetación de manglares por la construcción de un muelle, obras inmobiliarias, así como modificaciones en la línea de costa y ocupación de una zona de playa con mobiliario turístico.

En un comunicado, la Profepa informó que como resultado de las diligencias, se identificó un muelle en construcción de 1,195.346 metros en la Laguna Nichupté, con afectación directa al manglar. Mientras que en la Isla Holbox, la edificación de cinco niveles y obras asociadas a una alberca que ocupan 667 metros.

En Puerto Morelos, la presencia de palapas, camastros, estructuras de madera, kayaks, mesas y un mirador para guardavidas, donde también se observaron modificaciones en la configuración de la línea de costa.

Ante la falta de acreditación de las autorizaciones federales en materia de impacto ambiental, la Profepa impuso la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal de las obras del muelle en Laguna Nichupté y de la edificación de cinco niveles y las obras asociadas a la alberca en Isla Holbox.

En Puerto Morelos se levantó el acta circunstanciada correspondiente para documentar las condiciones de la playa y la ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). En Laguna Nichupté, durante la inspección se revisó la construcción de un muelle en forma de “T” con plataformas laterales, que ocupa 1,195.346 metros dentro de una superficie total inspeccionada de 8,766 metros.

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En Isla Holbox, se inspeccionó un predio de la calle Caguama, rodeado de vegetación de manglar, donde se encontró una edificación de cinco niveles, una placa de concreto y preparaciones estructurales para una alberca.

En Puerto Morelos, frente al Hotel Breathless, se verificó un polígono de Zofemat y durante el recorrido se observó que la línea de costa presenta modificaciones y que el polígono originalmente delimitado actualmente converge con el cuerpo de agua marino.

La Profepa informó que le darán seguimiento a los procedimientos administrativos por las obras inspeccionadas en Laguna Nichupté e Isla Holbox. Asimismo, informó que evaluarán las afectaciones al manglar para determinar las medidas correctivas y en su caso, las acciones de restauración ecológica procedentes.

En el caso de Puerto Morelos, realizarán el análisis técnico de la delimitación de la Zofemat, considerando las modificaciones observadas en la línea de costa, a fin de determinar la situación jurídica del mobiliario y equipamiento turístico instalado en la playa.

Por ello, las obras y actividades que puedan afectar estos ecosistemas deben contar, cuando así corresponda, con autorización previa en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).