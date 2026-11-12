El pelotero cubano Yordan Álvarez se convierte en el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en las Grandes Ligas

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, fue reconocido este jueves de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, su primer galardón de este nivel en las Grandes Ligas de beisbol.

Álvarez, de 29 años, es el cuarto pelotero cubano en ser designado MVP y el primer latinoamericano desde que en 2023 fuera elegido el venezolano Ronald Acuña Jr.

El cañonero de los Astros, líder de bateo de las Mayores (.316), arrasó con los 30 votos de primer lugar en la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de Norteamérica, para un total de 420 puntos.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, recibió 27 de los 30 votos al segundo lugar y concluyó con 267 puntos mientras el estadounidense Bobby Witt Jr (Reales de Kansas City) fue tercero con 188.

"Estoy super emocionado por este premio, he trabajado mucho para llegar a este punto", declaró Álvarez a MLB Network en una entrevista desde su residencia.

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"La última semana estuve muy inquieto sabiendo que podía celebrar esto con mi familia", reconoció Álvarez, que sigue los pasos de otros tres ganadores nacidos en Cuba: José Abreu (2020), José Canseco (1988) y Zoilo Versalles (1965).

Álvarez es también el tercer jugador en la historia de los Astros en lograr el galardón, uniéndose al estadounidense Jeff Bagwell (1994) y al venezolano José Altuve (2017).

Ohtani a la espera en la Nacional

El cubano sucede en el palmarés a Aaron Judge (Yankees), el MVP de la Americana en 2022, 2024 y 2025, gracias a una fabulosa temporada regular en la que acumuló 42 jonrones y 106 carreras remolcadas, las mejores cifras de su carrera.

Lideró también la Americana en porcentaje de embasarse (.432), OPS (1.033), bases totales (341), bases por bolas (109) y extrabases (77).

Álvarez, figura de los Astros desde su llegada a las Mayores en 2019, ya había sido finalista al MVP en 2022, cuando concluyó en tercer lugar de las votaciones. En esa misma temporada conquistó su única Serie Mundial con la franquicia texana.

Para Caminero, de 23 años, el segundo lugar del MVP es un reconocimiento a una excelsa campaña. El dominicano fue la estrella del mejor equipo del circuito, los Rays, a los que empujó hasta la Serie Mundial, que perdieron ante los Cerveceros de Milwaukee. El dominicano brilló en la fase regular con 42 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas.

El ganador del MVP de la Liga Nacional también se daba a conocer este jueves, con el japonés Shohei Ohtani (Dodgers) y los estadounidenses Pete Crow-Armstrong (Cachorros) y Brice Turang (Cerveceros) como finalistas.

Crow-Armstrong parte como favorito para evitar que Ohtani se alce con un quinto premio MVP en su legendaria carrera.